İngiltere gol attı, Londra sokakları karıştı
EURO2020 final maçı öncvesi Wembley civarıyla Trafalgar meydanını savaş alanına çeviren İngiliz taraftarlar, gol sonrasında da taşkınlık yaptı.
İtalya finali İngiltere'de hayatı durdurdu.
Maç öncesi İngiliz hükümetinin özel izni ile pandemi kurallarından 2-3 saatliğine de olsa kurtulan İngilizler, ülkenin çeşitli kentlerindeki bar ve pub'ları doldurdular. Wembley civarı ve Trafalgar meydanında da taraftar ile polis arasında gerginlik yaşandı.
İngiliz polisi atlı birlikleri göreve çağırdı.
İtalya karşısında 2. dakikada gelen gol ise Londra'yı adeta yaktı. Bazı semtlerde alkol duvarını aşan gruplar araçlara zarar verdi.
AZ SAYIDA İTALYAN TARAFTAR TRİBÜNDE
İngiliz hükümeti yurt dışından gelen kişilere uyguladığı 10 günlük karantina kuralında İtalyan taraftarlara ayrıcalık yapılmayacağını açıklamıştı. Bu sebeple final için izin verilen 60 bin seyircisi kapasitesinin 59 binini İngiliz taraftarlar oluşturken tribünlerde az sayıda İtayan taraftar yer aldı.
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