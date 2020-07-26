İngiltere, İspanya'yı "güvenli ülkeler" listesinden çıkardı

26 Temmuz 2020 Pazar, 17:24

İngiltere, İspanya'yı artan Kovid-19 vakaları nedeniyle seyahat için "güvenli ülkeler" listesinden çıkardı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da vaka sayısı artmaya devam ediyor. Evrensel'e göre İngiltere, ikinci dalga uyarılarının arttığı İspanya’dan dönen yolcular için 14 günlük karantina uygulayacağını açıklarken, bu ülkeyi seyahat edilebilecek "güvenli ülkeler" listesinden de çıkardığını açıkladı.

İspanya’da vaka sayısı 319 bin 501’e yükselirken, bugüne kadar virüs nedeniyle ülke genelinde 28 bin 432 kişi hayatını kaybetti.