İngiltere Manchester Cityli İlkay Gündoğan'ı konuşuyor
Ligdeki diğer karşılaşmada Arsenal, deplasmanda Southampton'u 3-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City, deplasmanda West Bromwich'i 5-0 yendi.
Manchester City, The Hawthorns Stadı'nda konuk olduğu West Bromwich'e karşı 6. ve 30. dakikalarda Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, 20. dakikada Joao Cancelo ve 45+2. dakikada Riyad Mahrez'in attığı gollerle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.
İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencileri, 57. dakikada Raheem Sterling'in golüyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Manchester City, 41 puanla ligde liderliğe yükselirken, West Bromwich 11 puanla 19. sırada yer aldı.
ARSENAL, SOUTHAMPTON'U 3 GOLLE GEÇTİ
Öte yandan, ligin diğer karşılaşmasında, Arsenal, deplasmanda Southampton'u 3-1 mağlup etti.
Arsenal'in gollerini 8. dakikada Nicolas Pepe, 39. dakikada Bukayo Saka ve 72. dakikada Alexandre Lacazette atarken Southampton'un golünü 3. dakikada Stuart Armstrong kaydetti.
Arsenal, bu skorla puanını 30'a yükseltti, Southampton ise 29 puanda kaldı.
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