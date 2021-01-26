İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey: Kripto para birimleri kalıcı değil
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andew Bailey, mevcut hiçbir kripto para biriminin uzun vadede bir ödeme aracı olarak çalışabilecek bir yapıya sahip olmadığını söyledi.
Dünya Ekonomi Forumu (WEF) tarafından düzenlenen “Dijital para birimlerini yeniden düzenlemek” adlı panele katılan Bailey, “Kalıcı bir para birimi diyebileceğim anlamda bir tasarım, yönetim ve düzenlemelere kadar verdik mi? Hayır. Dürüst olmak gerekirse henüz o noktada olduğumuzu sanmıyorum. Kripto para birimlerinin başlangıçta böyle formüle edildiğini düşünmüyorum.”ifadelerini kullandı.
Bailey ödemelerin istikrarlı bir değere sahip olması, buna dair bir güvencenin oluşması gerektiğini belirterek, bunun da bankayı, dolayısıyla, devletle ilişkisi olan düz para birimi ile ilişkilendirmek durumunda bırakacağını kaydetti.
Dijital para birimlerine gizlilik standartlarına ilişkin tartışmaların devam edeceğine işaret eden Bailey, “Bu gündeme gelecek büyük bir konu. Herhangi bir dijital para birimi üzerinden gönderimlerin gizlilik standartları ve kamu çıkarını nerede olduğu meselesi.” yorumunu yaptı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan’a çocuklarının ömrünü veren başkan yeniden aday
- Sanatçı Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı
- Korkunun ve zavallılığın eseri
- Kaçırılan Gökhan Güneş yaşadıklarını anlattı
- Soylu, Devlet Bahçeli'nin koltuğuna aday
- Erdoğan Saadet’i üçe böldü
- İnce'nin partisinin ilk belediye başkanı belli oldu
- 'Reis'çiden ekonomi isyanı
- Bahçeli, Davutoğlu'yla görüşmesine dikkat çekti
- Alevilerin evleri yine işaretlendi
Video Haberler
- Bakanlardan gelişigüzel “keyif çayı”
- Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde patlama sesi
- Sosyal medyadaki o video kurgu çıktı
- Antalya'da korkutan hortum
- Karısı tarafından sopa ve satırla darbedildi
- Alaska semalarında Kuzey Işıkları'nın müthiş şovu
- Kahramanmaraş'ta yük treni ile TIR böyle çarpıştı
- Dikkat! Et tüketirken sakın bunu yapmayın
- Korkunç an: İtfaiye erinin başına klima düştü
- Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli böyle yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan’a çocuklarının ömrünü veren başkan yeniden aday
- Sanatçı Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı
- Korkunun ve zavallılığın eseri
- Kaçırılan Gökhan Güneş yaşadıklarını anlattı
- Soylu, Devlet Bahçeli'nin koltuğuna aday
- Erdoğan Saadet’i üçe böldü
- İnce'nin partisinin ilk belediye başkanı belli oldu
- 'Reis'çiden ekonomi isyanı
- Bahçeli, Davutoğlu'yla görüşmesine dikkat çekti
- Alevilerin evleri yine işaretlendi