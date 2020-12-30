İngiltere Oxford-AstraZeneca aşısını onayladı

30 Aralık 2020 Çarşamba, 10:20

İngiltere hükümeti, İlaç ve Sağlık Hizmetlerini Düzenleme Ajansının önerisi üzerine Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımını onayladı.

Hükümet istatistiklerine göre, aşılama programının önümüzdeki hafta başlatılması bekleniyor..

AstraZeneca ve Oxford'un aşısı, Pfizer ve BionTech'ten sonra ülkede acil kullanım onayı alan ikinci aşı oldu.

Hükümet aşı için 100 milyon doz sipariş etti. Onaylanan yeni aşının dağıtımı daha kolay olacak çünkü aşının saklanması Pfizer-BioNTech aşısından daha kolay.

AstraZeneca’nın İcra Kurulu Başkanı Pascal Soriot yaptığı açıklamada, “Bugün, Birleşik Krallık'ta bu yeni aşıya erişim sağlayacak milyonlarca insan için önemli bir gün. Etkili ve uygun olduğu bunun yanında uygulamasının da kolay olduğu görülmüştür" dedi.



İngiltere Kabine Ofisi Bakanı Michael Gove, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Oxford-AstraZeneca aşısının onaylanmasının ülkedeki katı tedbrilerin kaldırılmasını hızlandırabileceğini söylemişti.







