İngiltere Plymouth'ta 6 kişiyi öldüren saldırganın kimliği belli oldu
İngiltere'nin liman kenti Plymouth'ta biri çocuk 6 kişiyi öldüren saldırganın kimliği ortaya çıktı.
İngiltere’nin Plymouth kentinde dün meydana gelen silahlı saldırı sonucu aralarında 10 yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların ise hastanede tedavi gördüğü belirtildi.
Saldırganın, Devon ve Cornwall Polisi, Davison'ın ateşli silah ruhsatı olduğunu ve 'aşırı sağcı bir gruba' üye olduğunu bildirdi.
Trump yanlısı olduğu belirtilen Davison, Facebook sayfasında sürekli ABD'nin Phoenix kentinde olduğunu olduğunu iddia etse de 22 yaşındaki YouTuber'ın uzun süredir Plymouth'ta yaşadığı ortaya çıktı.
Kaynak: Sputnik Türkçe/İHA
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