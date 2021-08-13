İngiltere'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
İngiltere'nin güneybatısındaki Plymouth kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
İngiltere'nin güneybatısında bulunan Plymouth kentinin Keyham ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bölgeden sorumlu olan Devon ve Cornwall Polisi, saldırının terörle bağlantılı olmadığını belirterek, yaralıların tedavi için hastaneye sevk edildiğini bildirdi.
İngiltere basınında yer alan haberlerde, ölü sayısının henüz belli olmadığı ancak saldırıyı düzenleyen kişinin de vurularak etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Yetkililer, Tehlikeli Alan Müdahale Ekipleri (HART), ambulans, ambulans helikopter ve çok sayıda doktorun yerel saat ile 18:12'de olay yerine gönderildiğini açıkladı. Acil servis ekiplerinin Plymouth'daki olaya müdahale ettiği belirtilirken, insanlardan dışarı çıkmamaları ve polisin tavsiyelerine uymaları çağrısında bulunuldu.
Plymouth'da milletvekili Luke Pollard yaptığı açıklamada, "Keyham'dan gerçekten endişe verici haberler geliyor. Lütfen herkes içeride kalsın ve polis tavsiyesine uysun" dedi.
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ise yaptığı açıklamada, Plymouth'daki olayın şok edici olduğunu belirterek, "Herkesi sakin olmaya, polis tavsiyelerine uymaya ve acil servislerimizin işlerine devam etmesine izin vermeye çağırıyorum" dedi.
İlgili Haberler
- Emre Erciş'e silahlı saldırı
- Altındağ'da gerilim büyüyor; Suriyelilere ait ev ve işyerlerine saldırı
- Kripto tarihinin en büyük saldırısı: 600 milyon dolar çalındı
- CHP’li Taşcıer, Tarım Bakanlığı’na yapılan siber saldırılar için soru önergesi verdi
- Meral Akşener'e Sivas'ta saldırı girişimi
Video Haberler
- 16 yaşındaki genç Akşener'e böyle dert yandı
- Baz istasyonunun çökme anı saniye saniye kaydedildi
- İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı
- Akbelen'de yürütmeyi durdurma kararı
- Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta acil yardım çağrısı
- Aileler arası silahlı kavga: Baba öldü, 2 oğlu yaralı
- Kendisine dert yanan çiftçiye böyle karşılık verdi
- Söke'de facianın eşiğinden dönüldü
- Fotokapana yakalanan kaçak avcılara ceza
- Bucak yangını 21 saatte kontrol altına alındı
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji uyardı! Çok şiddetli yağış geliyor
- Kulede toplu Seks buluşması
- Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
- ‘Gardırop Erdoğancılığı’ ve ‘reisçilik putu’
- Metropoll'ün son anketi kritik! Yüzde 60 çıktı
- Memur ve memur emeklisi zam teklifi belli oldu
- Eser Yenenler hastanelik oldu
- Fatih Portakal'dan olay 'prompter' yorumu
- Bakan'dan emekli askerlere ‘susun’ talimatı
- Merkez Bankası'ndan faiz kararı