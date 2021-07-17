İngiltere Sağlık Bakanı Javid, Covid-19'a yakalandı

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:10

Javid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. PCR sonucumu bekliyorum ama çok şükür ki aşılarımı oldum ve belirtiler hafif" açıklamasında bulundu.

GÜNDE 50 BİN VAKA GÖREBİLİRİZ

İngiltere'de dün 51 bin 870 Covid-19 vakasının tespit edilmesiyle 15 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Covid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullanmıştı.

İngiliz hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty de Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış sayılarının haftalar içinde "oldukça korkutucu" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulunmuştu.