İngiltere, Türkiye'yi 10 gün otel karantinası uygulanan "kırmızı listeye" dahil ediyor

Bu otel konaklamasının yaklaşık 1750 sterlinlik masrafını da yolcuların kendisinin karşılaması gerekiyor.

'İngiliz taraftarlar İstanbul'a gitmemeli'

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiliz taraftarların Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gitmemeleri gerektiğini söyledi.

Grant Shapps, İngiltere Futbol Federasyonu ile UEFA arasında görüşmelerin sürdüğünü, finalin İngiltere'de oynanabileceğini ancak bu konuda son kararı UEFA'nın vereceğini belirtti.

İngiltere-Türkiye arasında seyahat için mevcut kural ve düzenlemeler neler?

Kriterler neler?

İngiltere, kırmızı liste uygulamasını farklı varyantların ülkeye girişini engellemek adına yaptığını söylüyor.

Listeye eklenecek ya da çıkartılacak ülkeler, Biyogüvenlik Ortak Komitesi'nin belli kriterlere göre yaptığı risk değerlendirmesine göre belirleniyor.

Bu kriterler arasında, ülkelerin kendi içinde farklı varyantların yayılmasına ilişkin göstergeler, farklı varyantların İngiltere'ye geldiği ülkelerdeki durum ve farklı varyantlara ilişkin takip ile gen dizilimi türündeki verilere erişim gibi etkenler yer alıyor.

Son eklemelerle birlikte listedeki ülke sayısı 40'ı geçti. Listede bulunan diğer ülkeler şöyle:

Sistem nasıl işleyecek?

İngiltere'de ülke çapında yürürlükte olan kapanma dönemi 29 Mart'tan itibaren gevşetilmeye başlandı.

Yurt dışı seyahatlerle ilgili olarak 17 Mayıs Pazartesi günü yeni bir sisteme geçilecek.

Ülkeleri yeşil-sarı-kırmızı katagorilere ayrılacak ve her bir kategorideki ülke için farklı bir sistem uygulanacak. Yeşil listedeki ülkelerden gelenlere herhangi bir karantina zorunluluğu bulunmuyor. Sarı listedeki ülkelerden gelenler 10 gün belirtecekleri adreste karantinada kalacak. Kırmızı listedeki ülkelerden gelenler ise otelde karantina altına alınacak. Karantina kurallarının ihlalinin tespiti halinde ise cezai yaptırım uygulanacak.



