İngiltere ve Almanya'dan Boğaziçi'ne destek

14 Şubat 2021 Pazar, 13:53

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atadığı kayyım rektör Bulu’yu protestolarına yurt dışından destek sürüyor. Almaya'nın Schwenningen şehrinde, aralarında Sol Parti Üniversite Grubu, Yeşiller Partisi Gençler Birliği, Young Strugle, Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) üyeleri olduğu belirtilen bir grup, Boğaziçi Üniversitesi protestolarına destek vermek amacıyla toplandı.

"Aşağı bakmayacağız" pankartı açan protestocular, Boğaziçi eylemlerine neden destek verdiklerini ifade ettikleri videoda şunları söyledi:

"Boğaziçi üniversitesini yürekten destekliyorum çünkü bilimin özgür olması gerektiğine inanıyorum", "Şahsım hükümeti gençlerin aşağı bakmasını istiyor, aşağı bakmayacağız", "Atanmış rektörü kabul etmiyoruz", "Haksızlığı ve adaletsizliği kabul etmiyoruz", "Adaletsizliğin, hukuksuzluğun, zulmün ve baskının olduğu her yerde baş kaldırı haktır."

OXFORD ÜNİVERSİTESİ'NDEN DESTEK

Öte yandan İngiltere’de bulunan Oxford Üniversitesi’nden bir grup akademisyen de AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına tepki gösterdi. Boğaziçi Üniversitesi’nin dünyadaki saygınlığına dikkat çekilen destek mesajlarında, atamanın üniversiteleri tehdit ettiği belirtilerek barışçıl protestoların şiddetle bastırılmaya çalışılması kınandı. Mesajlarda akademik özgürlük ön plana çıkartıldı.