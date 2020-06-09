İngiltere vizesi başvuru merkezleri açılıyor
İngiltere vizesi ve Ankara Anlaşması vizesi başvurusunu yapmak isteyen kişiler, 23 Haziran'dan itibaren İngiltere Başvuru Merkezi'nde başvuru işlemini tamamlayabilecek.
Covid-19 sebebiyle yaklaşık 3 aydır vize başvuru alımını durduran İngiltere Konsolosluğu, 23 Haziran itibarıyla başvuru almaya başlayacak.
CSS Legal açıklamasında görüşlerine yer verilen CSS Legal Londra ofisinden İngiltere Vizesi ve Göçmenlik Hukuku Uzmanı Hüberya İnce, İngiltere vizesi ve Ankara Anlaşması vizesi başvurusunu yapmak isteyen kişilerin, 23 Haziran'dan itibaren İngiltere Başvuru Merkezi'ne giderek biyometrik bilgilerini verebileceğini ve başvuru işlemini tamamlayabileceğini bildirdi.
Covid-19 sebebiyle İngiltere Konsolosluğu'nun yaklaşık 3 aydır başvuru almayı durdurduğunu aktaran İnce, şunları kaydetti:
"Buna bağlı olarak biz de mecburen hizmetlerimize ara vermiştik. Yeni normalleşme sürecinde uyulması gereken tüm hijyen ve sosyal mesafe kurallarını yerine getirerek bizler de müşterilerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Ofisimize gelecek tüm müşterilere; maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıcı olacağız.
Öte yandan, İngiltere vizesi başvurusu yapacak kişiler ile halihazırda dosyası olup da salgın dolayısıyla işlemleri yarıda kalmış kişilerin, CSS Legal ofisleri ile sosyal medya kanalları üzerinden veya telefon ile iletişimde kalarak izlenecek yol ile ilgili bilgi alması faydalı olacaktır."
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