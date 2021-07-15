İngiltere son aşamaya hazırlanıyor: Ofislerde çalışma hayatı nasıl düzenlendi?
İngiltere normalleşmenin son aşamasına yaklaşırken hükümet yeni Covid-19 rehberi yayınladı.
İngiltere Covid-19 önlemlerinde normalleşmenin son adımını 19 Temmuz’da tamamlayacak. Yayınlanan yeni Covid-19 rehberinde ofis ortamlarındaki çalışma koşullarının nasıl olması gerektiğine yer verildi.
Daily Mail’in haberine göre düzenlemeler arasında plastik bariyerler, sosyal mesafe ve çalışanların yan yana değil arka arkaya oturmasının tavsiye edildiği belirtildi.
Rehberde patronlar için, ‘Hem iş hem de bireysel ihtiyaçları karşılayan çalışma düzenlemeleri yapmak için işçiler ve sendikalarla işyerine dönüşü tartışmalısınız’ denildi.
Maske kullanımının zorunlu olmayacağı hatırlatılan rehberde, kapalı ortamlarda çalışan kişilerin ofiste de maske takmayı değerlendirmesi gerektiği belirtildi. Uzaktan çalışmanın bırakılarak ofise dönülmesi gereken süreç içinse kademeli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.
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