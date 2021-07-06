İngiltere'de 2 doz aşı yaptıranlara temasta izole olmaları gerekmeyecek
İngiltere'de, çift doz yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı olanlar ile 18 yaşından küçüklerin virüslü biriyle temas etmeleri halinde kendilerini izole etmeleri gerekmeyecek.
Sağlık Bakanı Sajid Javid, Avam Kamarası'nda parlamenterlere yeni gevşeme adımlarına ilişkin bilgi verdi.
16 Ağustos'tan itibaren pozitif bir vakayla yakın temasta olanların kendilerini karantinaya almalarına ilişkin uygulamada aşı durumu ve yaşa bakacaklarını belirten Javid, çift doz aşı olanlarla 18 yaşından küçükler için uygulamaya son vereceklerini belirtti. Ancak bu kişilerden test yaptırmalarını isteyeceklerini söyleyen Javid, testi pozitif çıkan herkesin aşı durumu ne olursa olsun kendilerini izole etmek zorunda kalacaklarını dile getirdi.
Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'ın da bu hafta içinde "sarı listede" yer alan ülkelerden gelenlerin daha önce çift doz aşı yaptırmış olmaları halinde kendilerini tecrit etmelerine gerek kalmayacağını açıklaması bekleniyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada, 19 Temmuz itibarıyla sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğunun kaldırılacağını ifade etmişti.
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