İngiltere'de bir hayvanat bahçesi yönetimi, beş papağanı aynı anda küfür ettikleri gerekçesiyle birbirlerinden ayırdı
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Lincolnshire Vahşi Yaşam Merkezi'nde 5 papağan, ayni anda birbirlerine küfür ettikleri gerekçesiyle birbirlerinden ayrılarak başka bir bölüme konuldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Lincolnshire Vahşi Yaşam Merkezi'nde 5 papağan, ayni anda birbirlerine küfür ettikleri gerekçesiyle birbirlerinden ayırılarak başka bölümlere konuldu.
Billy, Eric, Tyson, Jade ve Elsie adındaki beş papağan Ağustos ayında hayvanat bahçesine dahil edildi. Ancak beş papağan kısa süre içerisinde aynı anda küfür etmeye başladı.
Hayvanat bahçesinin genel müdürü Steve Nichols, "Papağanların küfür etmesine oldukça alışkınız ama aynı anda beş tanesinin küfür etmesine daha önce şahit olmamıştık" dedi.
Hiçbir ziyaretçinin papağanları şikayet etmediğini belirten Nichols, çoğu ziyaretçinin de olayı komik bulduğunu dile getirdi.
Nichols papağanlara ilişkin, "Papağanların çoğu açık alanda ağzını dahi açmıyor ama bu beş papağan küfür etmekten resmen büyük keyif alıyorlar" şeklinde konuştu.
Nichols açıklamasında, "Bir papağan 's*r git' dediğinde insanlar bununla eğleniyor" dedi ve ekledi: "Gerçekten zor bir yıla büyük bir gülümseme getirdi."
Beş papağanı da "birbirlerini küfür etmeye teşvik etmemeleri için" parkın farklı yerlerine taşıdıklarını söyleyen Nichols, çocukları papağanlardan korumak istedikleri gerekçesiyle böyle bir karar aldıklarını dile getirdi.
Koronavirüs salgını sırasında Birleşik Krallık'taki bazı insanlar, evden çalışmak zorunda kaldıkları için ciyaklamalarına sinirlendikleri evcil papağanlarını koruma merkezlerine teslim etti.
En Çok Okunan Haberler
- Ülkücüler, Cengiz Koraltan'ı darbetti
- Alişan’dan Deniz Çakır’a cinsiyetçi hakaret
- Canan Kaftancıoğlu'na açılan davada karar açıklandı
- 'Türkiye'nin fakirleştiğinin hem tescili hem de ilanı'
- Gökçek durmuyor: Sosyal medyada hakaret savaşları!
- Tevfik Göksu'nun canlı yayında zor anları
- ‘Mobbing intihara sürekledi’ iddiası
- Azerbaycan-Ermenistan geriliminde ağır bilanço
- 'Koronavirüs vaka sayısı Koca'nın açıkladığının 20 katı'
- RTÜK'ten ATV'deki skandal program hakkında karar
Video Haberler
- Hatay'da korkutan hortum
- Dehşette, ilk müdahaleyi yapan kişi bakın kim çıktı
- ‘Mafya hizmetleri’ni sosyal medyadan böyle reklam yaptı
- Parkta feci olay! Küçük çocuk 5 metreden düştü
- Gözyaşlarıyla anlattı: Hem dövüp hem taciz ediyordu
- Paris’te korkutan patlama sesi kamerada
- Akıllara durgunluk veren olay! Düşme anı kamerada
- Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin son açıklama
- “Ben çıkıyorum da sen niye çıkacaksın” tekmesi
- Tevfik Göksu'nun canlı yayında zor anları
En Çok Okunan Haberler
- Ülkücüler, Cengiz Koraltan'ı darbetti
- Alişan’dan Deniz Çakır’a cinsiyetçi hakaret
- Canan Kaftancıoğlu'na açılan davada karar açıklandı
- 'Türkiye'nin fakirleştiğinin hem tescili hem de ilanı'
- Gökçek durmuyor: Sosyal medyada hakaret savaşları!
- Tevfik Göksu'nun canlı yayında zor anları
- ‘Mobbing intihara sürekledi’ iddiası
- Azerbaycan-Ermenistan geriliminde ağır bilanço
- 'Koronavirüs vaka sayısı Koca'nın açıkladığının 20 katı'
- RTÜK'ten ATV'deki skandal program hakkında karar