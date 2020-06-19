İngiltere'de Covid-19 teşhisi konan 13 günlük bir bebek hayatını kaybetti
İngiltere'de bilinen başka bir sağlık sorunu olmayan ve Covid-19 teşhisi konan 13 günlük bir bebek hayatını kaybetti. Bu bebeğin koronavirüsten ötürü İngiltere'de hayatını kaybeden en genç birey olduğu düşünülüyor.
BBC'nin haberine göre; İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) bu açıklaması Sheffield Çocuk Hastanesi'nin pazartesi günü kritik bir durumda kabul edilen bir çocuğun hayatını kaybettiği açıklamasının ardından geldi.
Hastane, önce çocuğun yaşını söylememiş; çocuğun Covid-19 pozitif olduğunu; ancak ölüm sebebinin ne olduğunun bilinmediğini aktarmıştı.
Öncesinde ise 13 günlük ve 96 yaş arası 62 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.
13 günlük bebekten önce koronavirüs yüzünden İngiltere'de bir sağlık sorunu olmadığı halde koronavirüsten hayatını kaybeden en genç kişi 13 yaşındaki Mohamed Abdulwahab'dı.
Mayıs ayında ise sağlık sorunu olan altı haftalık bir bebek hayatını kaybetmişti.
Video Haberler
- Hortum paniği kamerada
- Sağanak yağış İstanbul'u olumsuz etkiledi
- Görenler şoke oldu...10 kişi tarafından çekildi
- Balıkesir'de korkunç cinayet!
- Böyle yanıt verdi: Öbür tarafta market mi varmış?
- ABD'de göstericiler George Washington heykelini yıktı
- Gökyüzü bir anda karardı! Dev hortum kamerada
- Babacan'dan yıllar sonra gelen itiraf!
- Dondurma koronavirüs bulaştırır mı? İşte yanıtı
- Kangal köpeklerini acımasızca böyle dövüştürdüler