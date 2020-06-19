İngiltere'de Covid-19 teşhisi konan 13 günlük bir bebek hayatını kaybetti

19 Haziran 2020 Cuma, 15:04

BBC'nin haberine göre; İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) bu açıklaması Sheffield Çocuk Hastanesi'nin pazartesi günü kritik bir durumda kabul edilen bir çocuğun hayatını kaybettiği açıklamasının ardından geldi.

Hastane, önce çocuğun yaşını söylememiş; çocuğun Covid-19 pozitif olduğunu; ancak ölüm sebebinin ne olduğunun bilinmediğini aktarmıştı.

Öncesinde ise 13 günlük ve 96 yaş arası 62 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

13 günlük bebekten önce koronavirüs yüzünden İngiltere'de bir sağlık sorunu olmadığı halde koronavirüsten hayatını kaybeden en genç kişi 13 yaşındaki Mohamed Abdulwahab'dı.

Mayıs ayında ise sağlık sorunu olan altı haftalık bir bebek hayatını kaybetmişti.