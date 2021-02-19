İngiltere'de dikkat çeken Uber kararı
İngiliz Yüksek Mahkemesi, akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi hizmeti veren Uber’in tüm sürücülerini şirketin çalışanları olarak göstermesi gerektiği hükmüne vardı.
İngiliz Yüksek Mahkemesi, akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi hizmeti veren Uber’in tüm sürücülerini şirketin çalışanları olarak göstermesi gerektiği hükmüne vardı.
Yüksek Mahkeme, iki Uber sürücüsünün açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı. Kararda, Uber sürücülerinin serbest meslek sahibi olarak kabul edilemeyeceği, şirketin çalışanları olarak tanımlanmaları gerektiği bildirildi.
Karar, İngiltere’de binlerce Uber sürücüsünün yıllık izin ve asgari ücret hakkı kazanacağı anlamına geliyor. Ayrıca, karar dolayısıyla Uber’in söz konusu haklara ilişkin yüklü tazminat talepleri ile karşılaşması da mümkün.
KARŞI DAVA AÇMIŞTI
İngiltere'de Uber araçlarıyla hizmet veren iki sürücü James Farrar ve Yassen Aslam, 2016 yılı ekim ayında haklarının korunması için şirkete karşı dava açmıştı.
Uber ise İngiltere’de çalışanların haklarına ilişkin davayı üç kez kaybettikten sonra temyize götürmüştü. İngiliz Yüksek Mahkemesi’nin kararı, nihai karar olması ve bağlayıcı niteliği bulunması nedeniyle önem taşıyor.
Uber’in sadece başkent Londra’da 45 bin sürücüsü bulunuyor.
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