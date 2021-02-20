İngiltere’de diz çökme protestoları tartışılıyor

20 Şubat 2021 Cumartesi, 15:01

Siyahilere yönelik ırkçı saldırıları protesto etmek için İngiltere profesyonel liglerinde maçlardan önce yapılan diz çökme hareketine Championship’ten üç takım son verirken Premier Lig’de protestoya tepki gösteren ilk futbolcu Wilfred Zaha oldu. İngiliz oyuncu hareketi küçük düşürücü olarak nitelendirirken artık diz çökmeyeceğini açıkladı.

İngiltere’de pandemi arası sonrasında başlayan diz çökme protestolarına birçok takım verilmek istenen mesajın anlamını kaybettiği gerekçesiyle son vermeye başladı. İngiltere ikinci ligi Chamionship’de diz çökmeme kararı alan ilk kulüp Queens Park Rangers’ın ardından geçtiğimiz hafta Brentford da protestoya son verdiğini, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı farklı bir şekilde mücadele edeceğini açıkladı. İki kulübün ardından ligdeki bir diğer takım Bournemouth’da da takım içinde bu konunun tartışıldığı ve oyuncuların kararıyla artık maçlardan önce diz çökülmeyeceği belirtildi. Alt liglerde bazı takımların protestoları kaldırması sonrasında Premier Lig takımları açıklama yapmazken Crystal Palace’ın forveti Wilfred Zaha, diz çökme hareketine tamamen son verilmesi çağrısında bulunarak maçlardan önce diz çökmeyeceğini söyledi.

PROTESTOLAR YÖNETİCİLERİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDI

Wilfred Zaha’nın, hareketin anlamını kaybetmesi ve sadece sembolik bir eyleme dönüştüğü eleştirisine destek veren Brentford’un forveti Ivan Toney, Sky Sports’a verdiği röportajda oyuncuların ve menajerlerin ırkçılıkla mücadeleye verdiği desteğin kulüp yöneticilerinin işini kolaylaştırdığını söyledi. Toney, ‘’ Yaptığımız şey oldukça aptal bir hale geldi. Tepedeki insanların ırkçılıkla mücadele etmekten kaçınmasına izin verdik. Herkesin kendi söz hakkı var. Uzun bir süredir diz çöküyoruz ama hiçbir şey değişmiyor. Şu anda birer kukla gibi gözüküyoruz. Oldukça aptalca ve anlamsız bir duruma geldik. Hiçbir şey değişmiyor. ‘’ ifadelerini kullandı.

DİZ ÇÖKMEK YETERLİ DEĞİL

Oyuncular gibi diz çökme hareketinin artık yetersiz kaldığını söyleyen Pep Guardiola, ‘’ Maçın başlamasından önce diz çökmemiz sorunları çözmeyecek. Irkçılığı hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Okullar aracılığıyla eğitim verilmesi gerekiyor. Daha çok eğitim, daha fazla eylem ve daha çok ceza. Irkçılığı yok etmenin tek yolu bu. ‘’ dedi.

HAREKET SIRADANLAŞTI

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve şu anda Championship takımlarından Queens Park Rangers’ın futbol direktörü olan Les Ferdinand The Sun’a verdiği röportajda oyuncuların artık diz çökme hareketini yapmış olmak için yaptığını söyledi. İngiltere profesyonel liglerinde diz çökmeme kararı alan ilk takım olan Queens Park Rangers olmuştu. Ferdinand konuya ilişkin şunları söyledi, ‘’ Bunu sadece yapmış olmak için yapıyorlar. Eyleme ihtiyacımız var. İnsanlar bunu ortadan kaldırmak mı istiyor yoksa sadece bunu hakkında konuşmak mı istiyor? Sosyal medyada ırkçılığı ortadan kaldırmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Sadece sert cezalar vermeniz gerekiyor. Yıllar önce İngiltere holiganlarla savaşırken Avrupa, İngiliz kulüplerine beş yıl süreyle Avrupa’yı yasakladı. Sorunlara neden olan tüm taraftarlar değildi ancak birkaç azınlık eyleminden dolayı onlar da acı çekmek zorunda kaldı. Alınan kararlarla sorunlar durdu. Bir sorunu çözmek için sert cezalar uygulamak zorundasınız. Fakat bana göre yetkililer sorunu çözme konusunda rahatsız olmuyor. ‘’