İngiltere'de Everton ertelemenin açıklamasını istiyor

29 Aralık 2020 Salı, 13:28

Premier Lig’de dün oynanması gereken Everton – Manchester City maçı konuk ekipteki vaka sayıları gerekçe gösterilerek ertelendi. Everton, Premier Lig yönetiminin olaya ilişkin tam bir açıklama yapmamasından dolayı City ve Premier Lig arasındaki görüşmelerin açıklanmasını talep etti.

Everton kulübü yaptığı açıklamada, Manchester City ile oynayacakları maçın ertelenme sebeplerinin açıklanmasını talep etti. Premier Lig yönetimi iki takım arasında dün oynanması gereken maçı Manchester City’deki vaka sayıların artmasına bağlı olarak ertelendiğini söylese de kulüpte kaç kişide pozitif vakaya rastlandığını açıklamadı. 2 gün önce yapılan testlerde Manchester City’ye yapılan testlerde Kyle Walker ve Gabriel Jesus’un testlerinin pozitif çıktığı ve tedavilerinin başladığı açıklanmıştı. Premier Lig’in koronavirüs protokollerine göre 14 oyuncunun negatif sonuç alması halinde takımlar maça çıkmak zorunda. Kulüpten yapılan açıklamada maçtan 4 saat önce alınan erteleme kararına ve eksik açıklamaya tepki gösterilirken açıklamada şu ifadelere yer verildi, ‘’ Oyuncularımız ve takım çalışanlarımız her maç gününde olduğu gibi Goodison Park’ta hazırdı. Tüm önlemlerin alınmasına rağmen bu kararın neden alındığının netleştirilebilmesi için Manchester City ve Premier Lig arasında yapılan görüşmelerin kayıtlarını talep edeceğiz. ‘’ ifadeleri kullanıldı.

CHELSEA VE UNITED MAÇLARI ERTELENEBİLİR

Guardian’da yer alan haberde Manchester City’deki vaka sayılarının durumunun netleşmemesi halinde pazar günü oynanacak Chelsea ve gelecek hafta lig kupasında oynanacak Manchester United maçının da ertelenebileceği belirtildi. Ertelenen Everton – Manchester City maçı ile birlikte Premier Lig’de bu sezon ertelenen maç sayısı 2 oldu. Karşılaşmanın ne zaman oynanacağına dair bir açıklama yapılmadı.





