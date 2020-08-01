İngiltere’de Eylül ayında okulların açılması için barlar ve restoranlar kapatılabilir!

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 04:56

londragündem.com'un haberine göre Profesör Chris Whitty, vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çekerek, çocukları okula geri dönebilmesi için İngilizlerin diğer özgürlüklerden fedakarlık etmesi gerektiğini ima etti.

Baş tıbbi memur bugün rahatlatıcı kuralların kaçınılmaz olarak virüsün yeniden canlanmasına yol açacağı konusunda herkesi uyardı.

Başbakanın okulların açılmasını çok önemsediğini ve ulusal olarak en önem vermeleri gereken önceliğin bu olduğunu belirten Whitty, eylül ayında okullar açılırken bar ve restoranların yeniden kapatılabileceğini ve bunun virüsün yayılmasını engelleyebileceğini belirtti.