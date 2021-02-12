İngiltere'de geçen yıl koronavirüsten ölen her beş kişiden üçü engelli
İngiltere'nin resmi istatistik kurumuna göre geçen yıl koronavirüsten hayatını kaybeden her 10 kişiden altısı engelli bireylerden oluşuyor.
İngiltere'nin resmi istatistik kurumuna göre geçen yıl koronavirüsten hayatını kaybeden her 10 kişiden altısı engelli bireylerden oluşuyor.
Ulusal İstatistik Bürosu'nun (ONS) verilerine göre Ocak-Kasım 2020 arasında hayatını kaybeden 50.888 kişiden 30.296'sının bir engeli bulunuyordu.
Veriler, ciddi engeli bulunan bireylerin koronavirüsten ölme riskinin üç kat daha fazla olduğunu gösteriyor.
Bu alanda çalışma yapan sivil toplum kuruluşları bu açıklamayı 'korkunç ve traijk' olarak niteliyerek hükümeti bir an önce bu konuyla ilgili harekete geçmeye çağırdı.
ONS'un verileri engelli bireylerin pandemiden orantısız bir şekilde olumsuz etkilendiğini ortaya koydu.
Çalışmaya katılan bireylerin yüzde 17,2'si engelli iken koronavirüsten ötürü gerçekleşen ölümlerin yüzde 60'ı engellilerdi.
Ciddi engeli olan kadınların koronavirüsten ölüm riskinin 3,5 kat daha fazla olduğu da ortaya çıktı.
'Yalnız bırakıldılar'
Engellilerle ilgili çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşu olan Scope'tan James Taylor, engellilerin pandemiden en çok etkilenen toplum kesimi olduğunun çok açık olduğunu vurguladı.
Taylor, "Bu korkunç ve trajik verilerin arkasında hayatı acımasız bir şekilde kısa kesilen engelli bireylerin kişisel hikayeleri var" dedi.
Engellilerle ilgili çalışan bir başka sivil toplum kuruluşu olan Sense'in genel başkanı Richard Kramer, pandemi boyunca engelli bireylerin "unutulduğunu, gerekli destek, bilgi ve iletişim olmadan yalnız bırakıldığını" aktardı.
Kramer, "Hükümet hemen şimdi harekete geçmeli, karantinadan engelli bireyler ve ailelerinin ihtiyaçları önceliklendirilerek çıkılmasının yoluna bakılmalı ve geçen yıldan ders aldığını ortaya koymalı" dedi.
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