İngiltere'de H5N8 salgını patlak verdi

29 Kasım 2020 Pazar, 17:27

Birleşik Krallık Hayvancılık Bakanı Christine Middlemiss bir açıklama yaparak ülkenin kuzeyinde yeni bir salgının tespit edildiğini duyurdu. Bir açıklama yapan Middlemiss, “North Yorkshire, Northallerton yakınlarındaki bir hindi çiftliğinde kuş gribine rastlandı” dedi. Middlemiss, salgının H5N8 virüsüyle yayıldığını belirtti.

Sözcü'de yer alan habere göre, yapılan açıklamada, yaklaşık 10.000 kuşun insani şekillerle ithaf edileceği belirtilirken, bu hastalığın insanlara bulaşma riskinin çok düşük olduğu belirtildi.