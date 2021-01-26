İngiltere'de işsizlik oranı 2016'dan beri en yüksek seviyede
İngiltere'de koronavirüs salgını ekonomiye zarar vermeye devam ederken işsizlik oranı %5'e yükselerek 2016'dan beri en yüksek seviyesini gördü.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nden yayımlanan verilere göre Aralık'ta maaş alan çalışanların sayısı bir önceki yıla kıyasla %2.7 azalırken, salgının başladığı Şubat'tan itibaren 828,000 düşüş gösterdi.
Kaynak: Reuters
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