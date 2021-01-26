İngiltere'de işsizlik oranı 2016'dan beri en yüksek seviyede

26 Ocak 2021 Salı, 10:39

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nden yayımlanan verilere göre Aralık'ta maaş alan çalışanların sayısı bir önceki yıla kıyasla %2.7 azalırken, salgının başladığı Şubat'tan itibaren 828,000 düşüş gösterdi.

Kaynak: Reuters