İngiltere'de izolasyonu ihlal eden yandı

03 Haziran 2020 Çarşamba, 08:49

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’de forma giyen 20 yaşındaki genç yıldız Phil Foden, liglerin yeniden başlamasına kısa bir süre kala yaptığı vurdumduymaz hareketle dikkat çekti. Manchester City’nin, tüm futbolcularına “Mecbur olmadığınız sürece evinizden çıkmayın. Markete bile gitmeyin. Dışarı çıkmanız gerekirse, sosyal mesafe kuralını mutlaka uygulayın” şeklindeki uyarısına aldırış etmeyen Phil Foden, taraftarlarla plajda futbol oynadı.

Koronavirüs nedeniyle uyması gereken sosyal mesafe kuralını bir kenara bırakan Phil Foden, aynı zamanda da 17 Haziran’da yeniden başlayacak Premier Lig öncesi sakatlanma riski ile karşı karşıya kaldı.Futbol taraftarları ile heyecanlı bir şekilde kumsalda futbol oynayan Phil Foden, bu hareketinin sosyal medyada yayılmasının ardından kulübe çağrıldı.