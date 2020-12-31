İngiltere'de koronavirüs vaka sayısında patlama
İngiltere'de 2020 yılının son koronavirüs salgını bilançosu açıklandı.
İngiltere'de 2020 yılının son koronavirüs salgını bilançosu açıklandı. Ülkede son 24 saatte 55 bin 892 vaka tespit edilmesi ile en pandeminin başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.
EN YÜKSEK CAN KAYBI
Bir çok ülkede olduğu gibi İngiltere'de de 2020 yılının son günlük koronavirüs bilançosu açıklandı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 55 bin 892 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 448 bin 780'e ulaştığı kaydedildi.
Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 964 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 73 bin 512'ye yükseldiği bildirildi.
İngiltere'de bugün salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilirken, 24 Nisan'dan bu yana Covid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölüm sayısı kayıtlara geçti.
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