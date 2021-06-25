İngiltere'de sağlıksız yiyecek reklamlarına kısıtlama: Amaç obeziteyle mücadele
İngiltere’de sağlıksız yiyecek reklamlarına kısıtlama getirildi. Alınan yeni karara göre, 21.00’den önce bu ürünlerin reklamları yayımlanmayacak. Kısıtlama kararları obezite ile mücadele için alındı.
İngiltere’de şeker, tuz ve yağ oranı yüksek yiyeceklerin televizyonda reklamı kısıtlandı. 21.00'den önce bu tür ürünlerin reklamları yayınlanmayacak. Yasak, gelecek yılın sonunda yürürlüğe girecek.
Sputnik'te yer alan habere göre, reklamı kısıtlanan ürünler arasında çikolata, hamburger, kekler, tatlılar, dondurma, bisküvi, şekerli meyve suları, cips ve pizzalar bulunuyor. Firmalar ürünlerini kendi internet sitelerinde ve sosyal medya platformlarında tanıtabilecek.
YETİŞKİNLERİN 3'TE 2'Sİ OBEZ
Obezite, İngiltere’de önemli bir sorun. Ulusal Sağlık Kurumu verilerine göre İngiltere'deki yetişkinlerin yaklaşık 3'te 2'si aşırı kilolu veya obez.
İngiliz hükümeti, bu adımı obeziteye karşı mücadelesinin bir parçası olarak hayata geçirecek. Uzmanlar İnternet ve televizyon karşısında çok fazla zaman geçirildiğine dikkat çekiyor.
Karar, özellikle çocukları abur cubur reklamlarından korumak için cesur ve çok olumlu bir adım olarak niteleniyor.
Video Haberler
- Çarşıyı karıştıran olay! Önce tükürdü sonra ateş etti
- İstanbul’da film sahnelerini aratmayan gasp
- ABD savaş gemisi Boğaz'dan böyle geçti
- Dev yılanların dansı böyle görüntülendi
- Binali Yıldırım'a olay gönderme
- Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy
- İzmir'de korkunç cinayet
- Düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
- Reklam tabelası 10 aracın üzerine böyle düştü!
- İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 ölü
En Çok Okunan Haberler
- Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolarlık kredi açıklaması
- Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil açıklaması
- AKP'li isim Sedat Peker'in iddialarını doğruladı
- Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında karar
- Yavaş'tan Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'a yanıt
- Sigara ve alkollü içkiler için 'ÖTV' kararı
- Erkek farelere doğum yaptırdılar!
- Artık Türk siyasal yaşamında AKP diye bir parti yoktur
- Peker’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli talebi
- Şampiyonlar Ligi'nin Exxeni belli oldu