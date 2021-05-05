Obeziteye ameliyatsız çözüm: Mide botoksu nedir, nasıl yapılır, etkisi ne kadar sürer?
Genelde yüz çevresindeki kırışıklıkların giderilmesi için uygulanan botoks, son zamanlarda zayıflamak isteyenlerin de denediği yöntemler arasında yer alıyor. İşte adına 'mide botoksu' denen ameliyatsız zayıflama yöntemine dair tüm detaylar...
Obezite, kişilerin en basit hareketlerini bile kısıtlayan ve kişide çeşitli tıbbi rahatsızlıklara yol açan çok ciddi sağlık riskleri olan hastalıklardan biri. Aşırı kilo, kişilerde özellikle şeker hastalığına, yüksek tansiyona, uyku apnesine, reflü hastalığına, kireçlenmelere ve çeşitli kalp hastalıklarına yol açabiliyor. Yapılan testlerin sonucunda kişinin vücut kitle indeksi olması gereken kilosunun 45 kilo daha üzerinde ise obezite teşhisi konulabiliyor. Ameliyat gerektirmeyen zayıflama yöntemlerinden biri olan mide botoksu ise özellikle son dönemde en merak edilen konulardan biri.
İşte mide botoksuna dair merak
edilenler…
Botoks nedir?
Botoks (botulinum toksini), clostridium botulinum adlı
bakteriden elde edilen bir toksindir. Sinir uçlarında iletimi sağlayan
maddelerin salınımını engelleyerek etkisini gösterir.
Mide botoksu nedir?
Mideye botoks uygulaması, yeni bir kilo verdirme yöntemidir.
Bu işlem bir obezite ameliyatı değildir. Mide botoksu, mideye uygulanan
botulinum toksinleri sayesinde mide kaslarının daha yavaş çalışmasını ve
iştahın azalmasını sağlar. Mide botoksu uygulaması sayesinde hastalar daha az
yan etkiyle ve daha kısa sürede fazla kilolarından kurtulabilirler. Mide
botoksu uygulaması ile midenin kasları zayıflatılır ve hastaların çok daha uzun
süre tok kalmaları sağlanır. Uzun süre tok kalan mide içindeki besinleri daha
yavaş sindirir. Bu da hastalarda iştahsızlık yaratır ve kısa sürede kilo
verilmesini sağlar.
Mide botoksu kimler için uygundur?
Mide botoksu, kilo vermek isteyen ve fazla kilolu olan
herkese uygulanabilir. Mide botoksu, fazla kiloları olan ancak ameliyat olacak
seviyede olmayan hastalar için uygulanır. Uzun süre diyet ve spor ile kilo
verememiş olan hastalar, mide botoksu yaptırabilirler.
Mide botoksu uygulanacak kişiler;
- Vücut kitle indeksi 40’ın altında olmalıdır.
- 16-65 yaş sınırında olmalıdır.
- Midesinde ülser, gastrit gibi rahatsızlığı olanlar tedavi
sonrası bu işlemi yaptırabilir.
- Botilinum toksinine alerjisi bulunmamalıdır.
- Kas sinir hastalığı olmamalıdır.
Yani vücut kitle indeksi 25-40 arası, 10-20 kilo fazlalığı
olan, diyet ve egzersiz ile kilo veremeyen bireylerde uygulanır.
Mide botoksu nasıl yapılır?
İşlem, sedasyon altında ( uyutularak ), 8 saatlik açlık
sonrasında endoskopi ünitesinde yapılır.
İşlem sonrasında hastanede yatış gerektirmez ve aynı gün
içerisinde günlük yaşantı devam eder. İşlem endoskopik olarak gerçekleştirilir.
İşlem öncesi mide muayene edilerek değerlendirilir. Midenin belli bölgelerine
botoks enjeksiyonu yapılır. Yaklaşık 20-25 dakika sürer. İşlemden sonra
hastalar 1-2 saat gözetim altında tutulur ve aynı gün içinde evlerine taburcu
edilir.
Mide botoksu işlemi esnasında ve sonrasında ağrı, acı
hissedilmez. Ayrıca kusma ve buna benzer sağlık problemleri görülmez. Uygulama
sonrasında hastaların kısıtlanmasını gerektiren durumlar bulunmaz. Hastalar,
aynı gün içinde normal yaşamlarına geri dönebilir ve günlük işlerini yapmaya
devam edebilir.
Mide botoksunun etkisi ne zaman başlar?
İşlem etkisini ertesi gün göstermeye başlar ve 3-5 günde üst
seviyeye çıkar.
Mide botoksunun etkisi ne kadar sürer?
Mide botoksunun etki süresi ortalama 5-6 ay sürmektedir.
Fakat gerekli görülürse 2-3 defaya kadar tekrarlanabilen bir işlemdir.
Mide botoksu kimlere uygulanmaz?
- Hamile ve emziren kişilere,
- Botilinum toksinine alerjisi olan kişilere,
- Vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan kişilere,
- Myastenia Graves gibi kas sinir hastalığı olanlara
uygulanmamaktadır.
Mide botoksu sonrası beslenme nasıl olmalıdır?
- Mide botoksu sonrası, beslenme 2 saat sonra yapılabilir. 4
ay boyunca sıvı ve sebze ağırlıklı yiyecekler tüketilmelidir.
- Asitli içecekler, hazır gıdalar tüketmemeye özen
gösterilmelidir.
- Sigara ve alkol tüketimi sınırlandırılmalıdır.
- Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme programı uygulanması önerilir.
Video Haberler
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- CHP'li Girgin'den 'semt pazarları açılsın' çağrısı
- Antalyalı çiftçi biberini ormana döktü
- Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday mı?
- Bir temizlik içsinin bir günü
- Sinirler gerildi... CNN Türk canlı yayınında kavga!
- Kürsüdeki yetkiliyi şoke eden 'Cengiz İnşaat' tepkisi
- CHP'den Erdoğan'lı 'destek nerede?' videosu
- Kapının tokmağını çalan kedi gülümsetiyor
- Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak 'İmamoğlu' tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu’nun Suçlanan Elleri
- Bakanlık'tan 'İmamoğlu' açıklaması
- İmamoğlu'nun 'ellerine' soruşturma
- Mübariz Mansimov Mehmet Ağar’la ilgili neler anlattı?
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Tepkiler çığ gibi
- Terör örgütü lideri Gülen’den örgüte talimat
- İçişleri Bakanlığı'ndan “Pazar Yerleri” genelgesi
- Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya akımına katıldı
- Tantan, Peker'in mesajının şifrelerini açıkladı
- Milyonlarca memuru ilgilendiren karar