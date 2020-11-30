İngiltere'de 'The Crown' tartışması büyüyor

30 Kasım 2020 Pazartesi, 11:41

"The Crown" (Fotoğraf: Twitter/@TheCrownNetflix)

Netflix'te yayımlanan "The Crown" dizisinin tarihi olayları yansıtma biçimi Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı Sekreteri Oliver Drowden’ın ardından Kraliyet ailesinin de tepkisini çekti.

Drowden daha önce verdiği röportajda Netflix’in dizinin başlangıcında anlatılanların kurgu olduğuna dair çok açık olması gerektiğini belirtmişti. Öte yandan tarihçi Hugo Vickers, kurgunun çoğunun "ciddi ve tehlikeli biçimde yanlış" olduğunu söylemişti.

Independent Türkçe'nin Decider'ın haberinden aktardığına göre Prens Charles’a yakın bir kaynak diziye dair şunları söyledi:

"(Yazar) Peter Morgan’ın açık bir cumhuriyetçi gündemi yönlendirmek için hafif eğlenceyi kullanması fazlasıyla kötü bir şey ve insanlar bunu görmüyor. Nasıl maniple edildiklerini göremeyecek hale gelene kadar ilk birkaç dizide cezbedildiler. Bu fazlasıyla karmaşık bir propaganda."

Öte yandan Oliver Drowden röportajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu güzel biçimde üretilmiş bir kurgu çalışması bu nedenle diğer televizyon yapımlarında olduğu gibi Netflix’in başlangıcında çok net olması gerekiyor hepsi bu.Bu olmadan bu olaylara tanıklık etmemiş bir izleyicinin gerçekle kurguyu karıştırmasından endişe duyuyorum."

Drowden'ın Netflix'le diziye uyarı konması yönünde görüşmeyi planlandığı aktarılmıştı.

Endişe uyandıran ve tartışma yaratan konular arasında Prens Charles’ın, Prenses Diana’yla evli olduğu sırada Camilia Parker Bowles’la yaşadığı ilişkinin zamanlaması ve Diana’ya yönelik sözlü istismarın tasvir edilme biçimi de yer alıyor.

Prensen Diana’nın kardeşi Charles Spencer da Netflix izleyicilerini dizinin yeni sezonunu şüpheyle izlemelerine dair uyarmıştı.