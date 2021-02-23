İngiltere’de tüm kısıtlamaların kaldırılacağı tarih belli oldu

23 Şubat 2021 Salı, 09:26

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılma takvimini açıklandı. Johnson, "özgürlüğe giden tek yönlü bir yolda" geri dönüş olmamasını sağlamak için temkinli olmak gerektiğini söylerken, bu takvim kapsamında bazı işletmeler yaza kadar kapalı kalacağını belirtti.

Johnson'un açıkladığı 4 aşamalı plana göre, İngiltere'de 8 Mart'tan itibaren okullar açılacak. Her aşama arasında en az 5 hafta olacak. Çoğu kısıtlamanın kaldırılacağı son adım, en erken 21 Haziran'da başlayabilecek.

Boris Johnson, koronavirüsün oldukça bulaşıcı mutasyonunun yayılımıyla mücadele için ocak ayında batı dünyasındaki en katı tecrit uygulamalarından birini devreye aldıktan sonra, İngiltere'nin artık dünyanın en hızlı aşı programlarının meyvelerini yiyecek bir konumda olduğunu söyledi.