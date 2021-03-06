İngiltere'de 'uçan gemi' görüntülendi
İngiltere kıyılarında nadir görülen optik yansıma sonucu bir gemi, havada asılı şekilde görüntülendi.
Görsel: Davıd Morris/APEX
İngiltere'de Cornwall'de yaşyan David Morris, Falmouth yakınlarındaki bir geminin fotoğrafını çekti.
Cornwall'de bir köy olan Gillan sahilinde denizi izlerken fotoğraf çektiğini anlatan Morris, gemiyi görüntüledikten sonra "şaşkına döndüğünü" anlattı.
BBC'den meteorolog David Braine, "üstün serap"ın "ışığı büken özel atmosferik koşulları" nedeniyle gerçekleştiğini söyleyerek, yansımanın Kuzey Kutbu'nda yaygın olduğunu, ancak kış aylarında İngiltere'de "çok nadiren" ortaya çıkabileceğini kaydetti.
Braine, söz konusu görüntü ile ilgili şunları söyledi:
"Soğuk havanın denizin yakınında, üzerinde daha sıcak havayla uzandığı, sıcaklık dönüşümü olarak bilinen hava koşullarından dolayı üstün seraplar meydana geliyor.
Soğuk hava sıcak havadan daha yoğun olduğu için, ışığı yerde veya sahilde duran birinin gözlerine doğru bükerek uzaktaki bir nesnenin nasıl göründüğünü değiştiriyor.
Üstün seraplar, burada birkaç farklı türde görüntü üretebilir, uzaktaki bir gemi gerçek konumunun üzerinde yüzer gibi görünür, ancak bazen ufkun altındaki bir nesne görünür hale de gelebilir."
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