İngiltere’de üniversiteler ikinci dalganın merkezi olabilir

30 Ağustos 2020 Pazar, 12:02

İngiltere’de Eylül ayında üniversitelerin açılması halinde yaklaşık bir milyon öğrencinin eğitime başlayacağını ve bu durumun 'üniversitelerde vakaları tetikleyebileceğini’ belirtti. Üniversite ve Kolej Birliği (UCU) Genel Sekreteri Jo Grady basına yaptığı açıklamada, sonbaharda başlaması beklenen koronavirüs ikinci dalgasının, ilk önce üniversite öğrencilerini etkileyeceğini belirtti.