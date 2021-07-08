İngiltere'den Afganistan açıklaması: Askeri misyonumuz sona erdi

08 Temmuz 2021 Perşembe, 15:36

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 457 İngiliz askerinin yaşamına mal olan Afganistan'a yönelik müdahalenin sona erdiğini duyurdu ve isyancı Taliban güçlerinin kırsal alanlarda hızla toprak kazandığını doğruladı.

Silahlı kuvvetler başkanı Sir Nick Carter ise bir basın toplantısında, Afgan ordusunun kentsel alanları savunmak için yeniden toplandığını öne sürdü.

GİZLİCE TERKETTİLER

İngiltere'nin, NATO istikrar misyonunun bir parçası olarak bölgede konuşlandırdığı 750 kişilik askeri kuvvet, ABD başkanı Joe Biden'ın kalan 2500 ABD askerini de bölgeden çekmek istediğini söylemesinin ardından geçtiğimiz birkaç hafta içinde ülkeyi sessizce terk etti.

İngiliz kuvvetleri çekilirken bayrak indirme törenleri büyük ölçüde gizlice yürütüldü ve son tören 24 Haziran'da gerçekleşti.

İngiliz kamuoyu gizlice çekilmenin silahlı kuvvetlere hakaret niteliğinde olduğunu savunurken, savunma kaynakları, gizliliğin operasyonel güvenlik gerekçesiyle ABD'nin talebi üzerine gerçekleştiğini söyledi.

İngiltere, Kabil'deki diplomatların güvenliği için ülkede varlık gösteren ABD liderliğindeki koruma gücünü destekleyecek az sayıda askeri geride bırakacak.