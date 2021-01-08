Moderna, İngiltere'de onaylanan üçüncü aşı oldu
İngiltere, ABD'li ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi. MHRA İcra Kurulu Başkanı Dr. June Raine,"MHRA'nın kullanılmaya başlandıktan sonra tüm Covid-19 aşılarının yan etkilerini kontrol ettiğini" bildirdi.
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Moderna koronavirüs aşısının yaygın kullanım için güvenli olduğunu belirtildi. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 10 milyon ek doz alınması için anlaşmaya varıldığı belirtildi.
MHRA İcra Kurulu Başkanı Dr. June Raine, "Bugün onaylanan aşı, halka ve sağlık sektörüne cesaret verici nitelikte. Mevcut tüm verilerin kapsamlı bir değerlendirilmesinin ardından yaygın kullanımı için onaylanmış üçüncü Covid-19 aşısına sahip olmak ulaşılması gereken önemli bir hedefti. Kurumun bunu gerçeğe dönüştürmesine yardımcı olmasından gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
ÜÇÜNCÜ AŞI OLDU
Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısı ülkede yaygın kullanımına izin verilen üçüncü aşı oldu. Ülkede daha önce Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca Covid-19 aşıları onaylanmıştı.
Kaynak: Reuters/AA
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