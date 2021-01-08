Moderna, İngiltere'de onaylanan üçüncü aşı oldu

08 Ocak 2021 Cuma, 15:44

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Moderna koronavirüs aşısının yaygın kullanım için güvenli olduğunu belirtildi. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 10 milyon ek doz alınması için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

MHRA İcra Kurulu Başkanı Dr. June Raine, "Bugün onaylanan aşı, halka ve sağlık sektörüne cesaret verici nitelikte. Mevcut tüm verilerin kapsamlı bir değerlendirilmesinin ardından yaygın kullanımı için onaylanmış üçüncü Covid-19 aşısına sahip olmak ulaşılması gereken önemli bir hedefti. Kurumun bunu gerçeğe dönüştürmesine yardımcı olmasından gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.



ÜÇÜNCÜ AŞI OLDU

Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısı ülkede yaygın kullanımına izin verilen üçüncü aşı oldu. Ülkede daha önce Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca Covid-19 aşıları onaylanmıştı.

Kaynak: Reuters/AA