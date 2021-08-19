İngiltere'den şaşırtan bağışıklık açıklaması

19 Ağustos 2021 Perşembe, 19:22

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede nüfusun yüzde 94,2'sinde Covid-19'a karşı güçlü bağışık tepkisinin oluştuğunu belirtti. ONS, antikor olarak da bilinen bağışıklık tepkisinin yetişkin nüfusun 10'da 9'unda gelişerek ülkede virüse karşı bağışıklık kazanıldığını aktardı. ONS ayrıca, antikor tepkisinin genç yaştaki kişiler arasında da yükseldiğini belirtti.



SON 24 SAATTE 36 BİN 572 VAKA

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, son 24 saatte 36 bin 572 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 392 bin 160'a ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 113 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 131 bin 373'e yükseldi.

Bakanlık tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 47 bin 284 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla toplamda 47 milyon 460 bin 562 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 169 bin 223 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplamda 41 milyon 157 bin 69 kişinin tamamen aşılandığı belirtildi.

