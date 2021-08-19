Covid-19 nedeniyle bir haftada bini aşkın kişi öldü

19 Ağustos 2021 Perşembe, 02:00

Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama süreci karışıklıklarla devam ederken, 10-17 Ağustos tarihleri arasında 1194 yurttaş virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölenlerin yüzde 90’dan fazlasının aşısız olduğunu belirten Türk Tabipler Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, “Bakanlık artık iki tablo yayımlamalı. Birincisi aşı olanların tablosu, onların günlük vaka sayısı, yoğun bakıma yatma sayısı, vefat sayısı. Bir diğeri de aşı olmayanların sayıları. Bu tablolar, aradaki farkı gösterecektir” dedi.

‘FİLYASYON ÇOK AZALDI’

Hastalığın delta varyantında çok ağır seyrettiğini vurgulayan Ökten, “Bulaş hızı da çok yüksek. Aşı yapılmış kişilerde hastalık daha hafif seyrediyor. Aşı olanların yoğun bakıma yatış oranları da daha düşük” ifadelerini kullandı.

Vefat ve vaka sayılarındaki artış sürerken günlük test sayılarının 280 bin civarında kalmasını yorumlayan Ökten, “Günlük 400-500 bin test olması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak şu an filyasyon da çok azaldı. Bu vakaların erken teşhisinin olamaması demek. Filyasyonun yeniden artırılması lazım” çağrısı yaptı.

15 yaş üstü çocukların aşı randevusunda yaşanmaya devam eden soruna ilişkin de konuşan Ökten, “Sistem aç-kapa haline döndü. Sürekli karar değişikliği güvensizliği oluşturuyor. Biz aşının açılmasını olumlu karşılamıştık ve 12 yaş üstünün aşı olmasını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.