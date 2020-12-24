İngiltere'den Türkiye'ye özel izinli uçuşlar başladı

Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet izni bulunan yabancılar için İngiltere'den Türkiye'ye özel izinli uçuşların başladığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2020 Perşembe, 23:38
İngiltere'den Türkiye'ye özel izinli uçuşlar başladı
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Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, uçuşlardan sadece Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet izni bulunan yabancılar yararlanabilecek.

Türkiye'ye varışlarında yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yapılacak yolcular, 7 gün boyunca karantinaya girecek.

Özel izinli uçuşların biletleri, ilgili havayolu firmalarından doğrudan satın alınabilecek.

Türkiye, İngiltere'de Covid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından bu ülkeyle olan seyahatlere kısıtlama getirmişti.


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