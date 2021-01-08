İngiltere’nin ardından Fransa’da Moderna aşısına onay verdi
Fransa, Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımını onayladı. Aşının Covid-19'a karşı etkili olduğu ve 18 yaş ve üzeri kişilere uygulanabileceği bildirildi.
Fransa, ABD'li ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının kullanımını onayladı. Fransa Yüksek Sağlık Kurumu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu aşının kullanımına onay verildiği, aşının Covid-19'a karşı etkili olduğu ve 18 yaş ve üzeri kişilere uygulanabileceği belirtildi.
Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısı, ülkede kullanımına izin verilen ikinci aşı oldu.
Ülkede daha önce Pfizer/BioNTech'in Covid-19 aşısı onaylanmıştı.
İNGİLTERE’DEN ONAY
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA) yapılan açıklamada, aşı adayının yaygın kullanım için güvenli olduğu bildirilmişti.
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