İngiltere’nin ardından Fransa’da Moderna aşısına onay verdi

Fransa, Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımını onayladı. Aşının Covid-19'a karşı etkili olduğu ve 18 yaş ve üzeri kişilere uygulanabileceği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
08 Ocak 2021 Cuma, 17:21
İngiltere’nin ardından Fransa’da Moderna aşısına onay verdi
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Fransa, ABD'li ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının kullanımını onayladı. Fransa Yüksek Sağlık Kurumu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu aşının kullanımına onay verildiği, aşının Covid-19'a karşı etkili olduğu ve 18 yaş ve üzeri kişilere uygulanabileceği belirtildi.

Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısı, ülkede kullanımına izin verilen ikinci aşı oldu.

Ülkede daha önce Pfizer/BioNTech'in Covid-19 aşısı onaylanmıştı.

İNGİLTERE’DEN ONAY

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA) yapılan açıklamada, aşı adayının yaygın kullanım için güvenli olduğu bildirilmişti.


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