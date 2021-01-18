İngiltere’nin en saygın plastik cerrahlarından biri evinde bıçaklandı, eski meslektaşı gözaltına alındı
İngiltere'nin en saygın plastik cerrahlarından biri kabul edilen, Plastik Cerrahi Derneği'nin eski başkanı Graeme Perks'ün perşembe günü evinde uğradığı bıçaklı saldırıyla ilgili olarak, yine ülkenin önde gelen doktorlarından olan başka bir plastik cerrah gözaltına alındı.
İngiltere'nin en saygın plastik cerrahlarından biri kabul edilen, Plastik Cerrahi Derneği'nin eski başkanı Graeme Perks'ün perşembe günü evinde uğradığı bıçaklı saldırıyla ilgili olarak, yine ülkenin önde gelen doktorlarından olan başka bir plastik cerrah gözaltına alındı.
Göğsüne ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan 65 yaşındaki Perks'ün yoğun bakımda olduğu ve durumun ciddiyetini koruduğu açıklandı.
Gözaltına alınan 56 yaşındaki Jonathan Peter Brooks hakkında ise üç ayrı suçlamayla dava açıldı.
Polis olayla ilgili olarak başka kimsenin aranmadığını açıkladı.
Nottinghamshire'a bağlı Halam kasabasında sabah 04.15'te meydana gelen olayda camı kırarak içeri girdiği öne sürülen Brooks ile Perks'ün daha önce Nothingham Üniversitesi Hastanesi'nde birlikte çalıştıkları belirtiliyor.
Polise göre saldırıya uğradığı sırada Perks'ün ailesi üst kattaydı.
Olayın ardından kaçan zanlı daha sonra yakalandı.
'HASTANEYE AÇTIĞI DAVAYI KAYBETTİ'
Sun gazetesi Brooks'un 2016'da çalışma koşullarından şikayet ettiği için kızağa alındığı şikayetiyle Perks'in yöneticisi olduğu hastaneye tazminat davası açtığını ancak bu davayı kaybettiğini yazdı.
Gazeteye göre Brooks, kararı temyiz etti ve 2019'da 170 bin sterlinlik mahkeme masraflarını ödemek zorunda kaldı.
Brooks'un davayı kaybettikten sonra özel bir hastanedeki görevinden istifa ederek Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nde çalışmaya başladığı belirtiliyor.
Jonathan Peter Brooks, 2013'te dünyada yanıkları botoksla tedavi eden ilk doktor olarak biliniyor.
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