İngiltere'nin sevilen ekran yüzü, oyuncu Barbara Windsor hayatını kaybetti

11 Aralık 2020 Cuma, 11:08

1985 yılından beri yayımlanan "EastEnders" dizisinde Peggy karakterini canlandırarak adını geniş kitlelere duyuran Barbara Windsor hayatını kaybetti.

Uzun yıllardır Alzheimer hastalığıyla mücadele eden Windsor 1994’te kadrosuna katıldığı diziden, 2016 yılında ayrılmak zorunda kalmıştı.

Fotoğraflar: Reuters - Barbara Windsor ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson.

Windsor’un hatayyını kaybettiği bilgisini, eşi Scott Mitchell yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. Mitchell, eşinin Londra’da bir bakım evinde 10 Aralık akşamı yaşamını yitirdiğini belirtti.

Barbara Windsor ve Cornwall Düşesi Camilla.

Sözcü'nün aktardığına göre Mitchell açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Barbara, Alzheimer hastalığına bağlı olarak huzur içinde öldü. Son yedi gününde yanından hiç ayrılmadım. Ben, ailesi ve arkadaşları Barbara’yı hayatımıza getirdiği sevgi, neşe, arkadaşlık ve parıltıyla hatırlayacağız. Barbara’nın son günleri hayatını nasıl yaşadığının tipik bir örneğiydi.

Sonuna kadar mizahla, dramayla ve mücadele ruhuyla dolu. Barbara’nın bu hastalığa karşı gösterdiği direnç ve başkalarına yardım etmek için gösterdiği cesaretle gurur duyuyorum."