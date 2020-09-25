İngiltere’ye Eylül ayında kar yağdı
Küresel ısınma bütün dünyanın dengesini bozarken İngiltere'de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Kuzey İngiltere’de önce dolunun ardından kar yağdı.
İngiltere'de mevsim değişikliği zor anlar yaşattı. Sıcak havanın ardından 16 derece birden düşen hava sıcaklığı İngilizleri şaşırttı. Kuzey İngiltere'ye bağlı Baildon, Saltaire ve Shipley bölgelerinde fırtınayla başlayan hava yerini golf büyüklüğündeki doluya bıraktı. Dolunun ardından Yorkshire kentine kar yağdı. Kar yağışı bazı bölgelerde 10 cm'i geçtiği ifade edildi. Beyaz örtüyle kaplanan kentte sürücüler zor anlar yaşarken, ortaya kart postallık görüntüler çıktı.
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da bir deprem daha!
- Muharrem İnce'den Türköne'nin tahliyesine sert tepki
- Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu
- Kredi kartı kullananlar dikkat!
- Bahçeli, 'yeniden yargılansın' dedi, tahliye edildi
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Koronavirüs'ten ölen hastanın cenazesi için 80 bin TL
- İBB’ye sendika ablukası
- Terkoğlu’na suç duyurusu
- CHP'den gözaltılara ilk tepki
Video Haberler
- Baltayla kapısına gitmiş
- Kadirova'nın ağabeyi, Ünal'a çektiği videoyla seslendi
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da bir deprem daha!
- Muharrem İnce'den Türköne'nin tahliyesine sert tepki
- Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu
- Kredi kartı kullananlar dikkat!
- Bahçeli, 'yeniden yargılansın' dedi, tahliye edildi
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Koronavirüs'ten ölen hastanın cenazesi için 80 bin TL
- İBB’ye sendika ablukası
- Terkoğlu’na suç duyurusu
- CHP'den gözaltılara ilk tepki