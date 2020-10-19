‘Ingrid Bergman'ı Baştan Çıkarmak’
Chris Greenhalgh’in Paris ve Hollywood’un 1940’lardaki romantik şaşaasıyla dolu romanı Ingrid Bergman'ı Baştan Çıkarmak, meşhur Kazablanka filminin yıldızı Ingrid Bergman’la, ünlü fotoğrafçı Robert Capa’nın yürek burkan aşk hikâyesini anlatıyor.
İşgalden kurtulmuş Paris’te, savaş yorgunu fotoğrafçı Robert Capa, yıllarca dehşet ve şiddetin fotoğrafını çekmiş. Amerikan askerlerini eğlendirmek için Paris’e gelen aktris Ingrid Bergman, onu büyüleyecek.
Ingrid, tutkudan yoksun evliliğinden, her hareketini kontrol eden film stüdyosundan bunalmış, özgürleşmek istiyor. Capa onu baştan çıkaracak. Karşı konulmaz bir çekim. Pahalı kafelerde akşam yemekleri. Sen Nehri boyunca yürüyüşler. Gece kulüplerinde çıplak ayakla danslar. Otel odalarında gizli randevular…
Paris ve Hollywood’un 1940’lardaki romantik şaşaasıyla dolu bu roman, meşhur Kazablanka filminin yıldızı Ingrid Bergman’la, ünlü fotoğrafçı Robert Capa’nın yürek burkan aşk hikâyesini anlatıyor.
Ingrid Bergman'ı Baştan Çıkarmak / Chris Greenhalgh / Çeviren: Taciser Belge, Ayşen Anadol / Doğan Kitap / 300 s.
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