İnönü Üniversitesi Rektörü de yemin metnini değiştireceklerini söyledi

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 04:00

Sakarya Üniversitesi’nde “Hipokrat Yemini”nin değiştirilmesinin ardından İnönü Üniversitesi’nden de benzer bir adım geldi. Yemini “sapkınlık” olarak değerlendiren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “toplum ve aile değerlerini korumak adına yemin metinlerinin üniversite senatosunun onayından geçtikten sonra mezun öğrencilere okutulacağını” söyledi.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde, genç hekimlerin mesleğe başlamadan önce okuduğu “Hipokrat Yemini”nden “cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılamayacağına” yönelik bölüm çıkarılmıştı. AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, dün, Hipokrat Yemini’nin İnönü Üniversitesi’nde de değiştirildiğini duyurdu. Akit’in “Sapkın yemine ‘senato’ freni” başlıklı haberinde, İnönü Üniversitesi’nin de yeminle ilgili “değişiklik” yaptığı ifade edildi. Haberde, üniversitenin rektörünün de görüşleri aktarıldı ve şu satırlar yer aldı: “Tıp mezunu öğrencilere okutulan Hipokrat metnine sonradan sokuşturulan ‘Cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılmayacağına’ dair sapkınlık yanlısı ifadeye, Sakarya Üniversitesi’nin de geçit vermeyeceği öğrenildi. Tıp öğrencilerine ‘yemin’ adı altında dayatılan sapkınlığın önüne geçeceklerini belirten İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, toplum ve aile değerlerini korumak adına yemin metinlerinin üniversite senatosunun onayından geçtikten sonra mezun öğrencilere okutulacağını açıkladı.”