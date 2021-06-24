Hipokrat Yemini'ni de değiştirdiler

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sakarya Tıp Fakültesi'nde Hipokrat Andı'ndan cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılmayacağına yönelik bölüm çıkartılarak yemin ettirilmek istendiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2021 Perşembe, 11:23
Hipokrat Yemini'ni de değiştirdiler
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CHP'li Murat Emir, Hipokrat Yemini'nde etnik kimlik, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımı yapılması için değişiklik yapılmak istendiğini aktardı. Rektörlük, “etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımı yapmayacağım” bölümünü yeminden çıkardı. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emir, değiştirilmek istenen yemini öğrencilerin reddettiğini aktardı. Emir, "Öğrenciler eksik metni okumayı reddedince rektörlük bugünkü törende Hipokrat andı okutmaktan vaz geçmiş" dedi.

Murat Emir sosyal medyadan yaptığı açıklama şunları aktardı:

"Sakarya Tıp Fakültesinde genç hekimler Hipokrat Andından cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı çıkartılarak yemin ettirilmek isteniyor. Öğrenciler eksik metni okumayı reddedince rektörlük bugünkü törende Hipokrat andı okutmaktan vaz geçmiş. İlkelliğin bu kadarı…"


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