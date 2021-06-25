Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hekimlerin Hipokrat Andı değiştirilmek istendi

25 Haziran 2021 Cuma, 04:00

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreni öncesi, öğrencilerin mesleğe başlamadan önce okuduğu, “Hekimlik Andı” olarak bilinen Hipokrat Yemini’nden “cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılamayacağına” yönelik bölüm çıkarıldı. Öğrencilerin tepkisi üzerine, “mezuniyet töreni” programından çıkarılan yemin bir gün öncesinden öğrencilere okutuldu. Üniversitenin dayattığı metne tepki gösteren bazı öğrencilerin “Hipokrat Yemini”ni okuduğu öğrenildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), yüzyıllardan beri hekimlerin bu andı ederek mesleğe başladığını ve değiştirilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtirken Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol da “Durum son derece vahim” değerlendirmesini yaptı.

‘BU KADAR PİŞKİNLİĞE YEMİN NE YAPSIN?’

Üniversite yönetiminin tavrını “ilkellik” olarak niteleyen CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Hekimlik andı yüzyıldır mezuniyet töreninde ediliyor, bir gün öncesinde ve kapalı salonlarda değil. Öğrenciler dikte edilen ayrıştırıcı metni okumayınca çareyi yemin törenini yapmamakta buldular, yakalanınca da ‘Yemin dün edildi’ diyorlar. Bu kadar pişkinliğe yemin ne yapsın?” diyerek tepki gösterdi.

İddialara ilişkin telefonla ulaştığımız rektörlük yetkilileri, “Neden böyle bir uygulamaya gidildiği” konusundaki sorularımızı yanıtsız bıraktı.

Durum, sosyal medyada da tepkilere yol açtı. Konuyu geçen günlerde sosyal medya hesabından dile getiren Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, “Sakarya Tıp Fakültesi mezunlarına, bu yıl farklı bir hekim andı yaptıracak. Özellikle cinsiyet ayrımı, etnik köken ayrımı ve cinsel yönelim ayrımı ile ilgili kısımlar çıkarılmış. Ben bu durumu vahim olarak değerlendirdim” paylaşımını yaparak Hekimlik Andı ile SAÜ Tıp Fakültesi’nde okunacak hekimlik andını yan yana paylaştı.

‘HACETTEPE’NİN BÖYLE BİR ANDI YOK’

Bunun üzerine bir grup tarafından hedef haline geldiğini anlatan Şenol, “Okunacak metnin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yemini olduğunu iddia ettiler. Oysa Hacettepe Üniversitesi’nin eski rektörü Haluk Özen ‘Bizim öyle bir andımız yok’ dedi. Tüm bu yaşananların ardından mezuniyet töreninden önce, çarşamba günü öğrencilerin üniversitenin kendisinin hazırladıkları metni okuduğunu öğrendim. ‘Bu metne itirazı olan varsa’, ‘bu maddeyi okumak isteyen varsa isteyen okuyabilir’ denilmiş. Hipokrat Yemini kanuni bir şey değil ancak köklü bir gelenek. İstanbul Sözleşmesi gibi... Kanuni yaptırım değil elbet değiştirebilir ama bu üç maddeyi çıkarınca o zaman niçin cinsiyet, cinsel yönelik ve etnik kökeni çıkarıyorsun diye sorulur” dedi.

‘AKADEMİ KİMLERİN ELİNDE?’

CHP’li Murat Emir ise üniversitedeki “Hipokrat Yemini” tartışmasının haftalardır devam ettiğini öne sürerek duruma tepki gösterdi. Emir, şöyle devam etti: “Genç hekimler Hipokrat Andı’ndan cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı çıkarılarak yemin ettirilmek isteniyor. Öğrenciler eksik metni okumayı reddedince rektörlük mezuniyet törende Hipokrat Andı okutmaktan vazgeçmiş. Genç hekimlerin hastalarına bakarken, hekimlik yaparken, etnik köken, cinsiyet veya cinsel yönelim ayrımı yapmasını hangi kafa isteyebilir? Böyle bir ilkellik, bu yüzyıla ait olamayacağı gibi bu bin yıla da ait olamaz. Böylesine bir ilkelliğin üniversitelerimizde yetkili konumuna gelmiş olması son derece üzüntü ve kaygı vericidir.” Emir, üniversite yönetiminin öğrenciler üzerinde baskı kurduğunu da iddia etti.

‘KINIYORUZ, KABUL EDİLEMEZ’



TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten de “Hipokrat Yemini bizim andımızdır ve değiştirilmez. Yüzyıllardan beri biz bu andı ederiz ve bu andı içerek hekimliğe başlarız. Rektörlüğün veya dekanlığın kendi kafasına göre yeniden düzenleyip oradan etnik köken, cinsiyet veya cinsel yönelim gibi kavramları çıkarması kabul edilebilir durum değil, kınıyoruz. Bu kendi dünya görüşlerini toplumu, tıp öğrencilere veya hekimliğe dayatmalarıdır bu. Daha önceden de bize duyum gelmişti konuya ilişkin. Dün de kendi istedikleri metni okuttuklarını duyduk. İsteyen istediğini okusun mantığı da olamaz” dedi.

Hipokrat Yemini’nin, antik çağda yaşamış ve Batı tıbbının kurucusu olduğu kabul edilen Hipokrat ya da onun öğrencilerinden birisi tarafından yazıldığı kabul edilir. Türkiye’deki tıp fakültelerinin mezuniyet törenlerinde Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi’ndeki Hekimlik Andı okunuyor.

