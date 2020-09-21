İnşaat pandemi tanımadı!

21 Eylül 2020 Pazartesi, 16:05

Her gün bir yenisinin tohumu atılan betonarme ormanları, kurumaya terk edilen sulak alanlar, yok olmaya mahkum edilen ekolojik düzen, saldırıya uğrayan tarihi eserler ve daha birçok gelişmeyle beraber krizler çözülmek yerine listeye yenileri ekleniyor.

'Toplumcu mühendisler ve mimarlar meclisi', Türkiye'de pandeminin başladığı ilk günden beri gazetelerde yer alan 'betonlaşma ve talan' haberlerini derleyerek bir harita oluşturdu.

İşte pandeminin bile engelleyemediği talan ve betonlaşmanın haritası...

Gökçeada, Çanakkale, Türkiye

6 Haziran 2020

Gökçeada Belediyesi'nin sit alanına iki katlı betonarme binalar diktiği ve bu yapıların kaçak olduğu iddia edildi. Arkeolojik sit alanı içinde izinsiz yapılan yapıların, kaçak olduğu ileri sürüldü. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yasaya aykırı inşa edilen yapılarla ilgili işlem başlattıklarını açıkladı.

Saros Körfezi, Güneyli/Gelibolu/Çanakkale, Türkiye

27 Mayıs 2020

'Saros Körfezi'ni bitirme projesi' olarak anılan FSRU Liman ve Boru Hattı Projesi hakkında mahkemenin 'ÇED iptal' kararına rağmen Bakanlık, Botaş'ın itirazıyla raporu İDK'nın görüşüne sundu. İnceleme sonucu ÇED raporu Komisyonda onaylandı.

Çorlu, Tekirdağ, Türkiye

28 Ağustos 2020

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, hava kirliliğinin ve ağır kokunun bölgedeki sanayi tesislerinden kaynaklandığını belirterek, "Bu bölgede de sanayi tesislerinden kaynaklanan bir hava kirliliği yaşanıyor. Bu da zaman zaman ağır kokulara neden oluyor. Tabii bu koku, bölgenin konumu, endüstriyel faaliyetler, evsel faaliyetler ve meteorolojik faktörlerden doğrudan etkileniyor" dedi.

Karaburun, Terkos, Arnavutköy/İstanbul, Türkiye

2 Ağustos 2020

Tartışmalı proje Kanal İstanbul’un 10 köyü kapsayan 3. etap planlarına göre İstanbul’un su ihtiyacının bir kısmını karşılayan Sazlıdere Barajı’nın tamamı yok olacak ve kanala dönüşecek. Planlarla barajın çevresindeki içme suyu havzası da imara açılmış oldu. Kanalın çevresine “zemin + 3” kat izni verildi. Planlarda Şahintepe - Yarımburgaz Mağarası’nı kurtarmak için herhangi bir çözüm getirilmediği görüldü. İstanbul’da, günümüzden 400 bin yıl öncesinde ilk yerleşik yaşamın başladığı belirtilen Yarımburgaz Mağaraları yok olabilir. Yurttaşların itiraz ettiği planlar bugün askıdan inecek. Projenin 3. etap planları, Çilingir, Dursunköy, Hacımaşlı, Hadımköy, Haraççı, Sazlıbosna, Güvercintepe, Kayabaşı, Şahintepe ve Şamlar olmak üzere 10 köyü kapsıyor. Planlama alanı toplam 5 bin 893 hektar. Planlama Hacımaşlı, Sazlıbosna ve Çilingir köy yerleşimleri ile Dursunköy ve Şamlar’ın tarım alanlarını içeriyor. Hektarlarca alana sahip Sazlıdere Barajı da bu planın içerisinde tamamen yok oluyor ve barajın bulunduğu alan kanalın bir bölümüne dönüşüyor. Barajın içme suyu havzası da imara kapalıydı ve koruma altındaydı. Planla bu alan da imara açılmış oldu.

Kumburgaz, Büyükçekmece/İstanbul, Türkiye

4 Haziran 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2-3 katlı yapılaşmanın olduğu Kumburgaz’da, bir inşaat projesine verdiği 35 kat izni, mahkeme ruhsatları iptal edince 13-14 kata indirdi.

Arnavutköy, İstanbul, Türkiye

23 Temmuz 2020

Kanal İstanbul ve koruma kuşağı sınırları içerisinde kalan orman alanlarının orman vasfı kaldırılacak.

Habertürk’ten Esra Nehir’in haberine göre, mevcut ormanların yerine 2 katı büyüklüğündeki başka alan orman olarak tescil edilecek. Ayrıca düzenlemenin ihale öncesi yasalaşmasının planlandığı da kaydedildi.

Çanakkale, Türkiye

25 Temmuz 2020

Kazdağları’nı savunmak için otobüslerle Çanakkale’ye giden doğa savunucularına Gelibolu’da polisler ve jandarmalar saldırdı. Gözaltıların olduğu öğrenildi. Çanakkale Valiliği, Kanadalı şirket Alamos Gold’a karşı verilen Kazdağları Direnişi’nin yıldönümü öncesinde kentteki eylemleri yasakladığını duyurdu.

Erdek, Balıkesir, Türkiye

3 Haziran 2020

Balıkesir’in Erdek İlçesinde kurulması planlanan rüzgar enerji santralleri ile yaşam tehdit altında. Erdek Belediye Başkan vekili Hasan Yapakçı ve Erdekliler kurulması planlanan enerji santraline tepki gösteriyor.

Okçular, Bergama/İzmir, Türkiye

18 Eylül 2020

İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Okçular Mahallesi'nde Omsan Mermer San. Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan ‘Granit Ocağı Projesi’ ile ilgili halkın katılımıyla ÇED toplantısı yapılmak istendi. Ancak yöre halkı mahalle girişinde toplanarak yolu kapattı. Jandarmanın beklediği alanda yöre halkı, alana gelen şirket temsilcilerine ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine toplantı yapılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Böylelikle toplantı yapılamadı ve tutanak altına alındı.

Yaylaköy, Yayla, Karaburun/İzmir, Türkiye

18 Temmuz 2020

Karaburun Yurttaş Davacıları, Karaburun Yaylaköy’deki Rüzgar Elektrik Santrali (RES) sürecine ilişkin davanın reddi kararını Anayasa Mahkemesi’ne götürdü. Karaburun Kent Konseyi, gelinen aşamaya ilişkin Karaburun Merkez meydanında bugün bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Karaburun Kent Konseyi Genel Sekreteri Aykut Uçar tarafından yapılan basın açıklamasında, “Biz Karaburunlu yurttaşlar olarak; yarımadamızın doğasını, tüm canlıların yaşamını, insan sağlığını, bugününü ve geleceğini, koruyarak/ kalkınma ilkesini hiçe sayarak sadece bir enerji üretim alanına dönüştürülmesine karşı, bugünümüz ve gelecek kuşaklar adına davacıyız ve her türlü yasal hakkımızı, dün olduğu gibi bugün de kullanmaya devam edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz” denildi.

Germiyan, Çeşme/İzmir, Türkiye

26 Ağustos 2020

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Germiyan mahallesi yakınlara yapılmak istenen rüzgar enerjisi santralleri hem çevreye hem de tarihe zarar veriyor. Mahkeme tarafından “ÇED geçerli değildir” kararı iptal edilen Güral Porselen RES inşaatı, Germiyan Kislecik mevkisinde arkeolojik ve orman alanlarında çevre katliamı yapıyor.

Balçova/İzmir, Türkiye

30 Temmuz 2020

Balçova'daki yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

“İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziemir Orman İşletme Şefliği Balçova Barajı mevkiinde 30.07.2020 tarihi saat 16.08'de orman yangını meydana gelmiştir. Yangına saat 16.18’de ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.”

Turgutlu, Manisa, Türkiye

16 Eylül 2020

CHP’li Vekil, Manisa Turgutlu ve çevredeki yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılaması için planlanan Çıkrıkçı Barajı’nın fay hattı üzerinden geçtiğinin ortaya çıkmasına rağmen devam eden çalışmalar nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle meclis başkanlığına soru önergesi verdi.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğünün fizibilite çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladığı barajla ilgili bölgede yaşayan köylülerin önemli endişeleri olduğunu dile getiren Bekir Başevirgen, barajın yapılması durumunda Derbent, Çıkrıkçı ve Sarıbey mahallelerinin çölleşeceği endişelerinin yanı sıra, barajın olası bir depremde Çıkrıkçı ve Sarıbey’i yerle bir edecek bir riski barındırdığını da ifade etti.

Kolankaya, Eşme/Uşak, Türkiye

25 Ağustos 2020

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Kolankaya köyü yakınlarında hızlı tren yapımında kullanılacak taşın çıkarılması için yeni bir taş ocağı açılması gündemde. 258 nüfuslu köyde iki adet taş ocağı faaliyet gösterirken köylüler, sularının tamamen kesilmesinden ve taş ocağındaki patlamalardan şikayetçi.

Germencik, Aydın, Türkiye

26 Haziran 2020

Aydın’ın Germencik ilçesinde yapılması planlanan EFE-8 JES için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararı verildi.

Büyük Menderes, Türkiye

29 Temmuz 2020

Büyük Menderes İnisiyatifi (BMİ), Büyük Menderes'i besleyen kollardan Çürüksu Çayı ve Sarıçay'ın birleştiği bölgede incelemelerde bulundu. BMİ sözcüsü Mustafa Çallıca, arıtması olmayan ya da faaliyette olmayan fabrikaların nehri, dolayısıyla tarımı da kirlettiğini belirterek tüm yetkilileri anayasanın gereğini yapmaya davet etti.

Bodrum, Muğla, Türkiye

8 Nisan 2020

Türkiye yeni tip koronavirüs salgınıyla boğuşurken bunu fırsat bilenler rant için kolları sıvadı. Muğla'nın tatil cenneti Bodrum’da, kaçak olan projesine lansman yapmasıyla tanınan Besa Grup, şimdi de projeyi imardan geçirme derdine düştü. Salih Bezci’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Besa Grup, Bodrum Belediyesi’nden kaçak proje için iskan almayı sağlayacak imar tadilat projesi talebinde bulundu.

Yatağan, Muğla, Türkiye

8 Ağustos 2020

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Yatağan Çayı'nın Demir Köprü kıyısına yüzlerce ölü balık vurdu. Toplu balık ölümlerinin Yatağan Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

Cukurbag Yarimadasi, Andifli, Kaş/Antalya, Türkiye

7 Ağustos 2020

Antalya'nın Kaş ilçesinde doğal sit alanı statüsündeki Çukurbağ Yarımadası’nda kişiye özel imar planıyla yapılaşmaya açılan 119 bin metrekarelik arazinin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski iş ortağının şirketine devredildiği ortaya çıktı.

Kumluca, Antalya, Türkiye

25 Ağustos 2020

Antalya Kumluca'da belediyeye ait iş makineleri, üzerinden geçtiği caretta caretta yuvalarına zarar verdi. Tepki çeken olay sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, belediyeye 442 bin 482 lira ceza uyguladı.

Serik, Antalya, Türkiye

18 Haziran 2020

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Serik'in Belek ve Kadriye mahallelerinde toplam 315 bin metrekarelik alanın halkın kullanımından çıkarılmak istendiğini belirtti.

Manavgat, Antalya, Türkiye

Manavgat'ın Ulualan Bölgesi, golf alanı yapımı için ranta açılıyor.

Beyşehir, Konya, Türkiye

24 Ağustos 2020

Konya Beyşehir Gölü'ne dökülen çayın Adaköy Mahallesi Yassıada Mevkisi'ndeki köprü ağzında görülen binlerce yavru balık ölüsü, görenleri üzerken, vatandaşlar ölümlerin nedeninin araştırılmasını istedi.

Adaköy Mahallesi sakinlerinden Mehmet Ulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü'nü besleyen kaynakta 15 gündür ölümlerin olduğunu belirtti.

Düden Gölü, Karapınar, Kulu/Konya, Türkiye

29 Ağustos 2020

Konya'da, çoğu flamingo olmak üzere 200’e yakın kuş türüne ev sahipliği yapan Düden Gölü'nde, kontrolsüz sulama nedeniyle başlayan kuraklık yüzünden, kuşların yaşam alanı daralmaya başladı.

Ilgın Çavuşçugöl'de halkın verimli tarım arazilerinin termik santrale kömür temin etmek için kamulaştırılmasına tepki sürüyor. Jandarma eşliğinde başlatılan kazı çalışmaları şimdilik durduruldu.

Loç Vadisi Seyir Terası, Çamdibi/Cide/Kastamonu, Türkiye

16 Temmuz 2020

Loç Vadisi'nde HES’e geçit yok: Danıştay, şirketin itirazını reddetti

Danıştay'ın kararında, “Temyiz edilen İdare Mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek bir neden bulunmadığından, bu konudaki istemin reddine” ifadesine yer verildi.

Emek, Saraçoğlu, Şehit Yavuz Oğuz Sokak, Çankaya/Ankara, Türkiye

4 Eylül 2020

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin, yüklenici firma Güryapı Restorasyon Taah. ve Tic. A.Ş. ile sözleşme bedeli 364 milyon 250 bin TL+ KDV' olan Ankara Çankaya Saraçoğlu Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri sözleşmesini imzaladığını bildirdi. Saraçoğlu’na ilişkin süreci takip eden Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ağaçlarıyla, yapılarıyla ve tüm alanıyla tescilli kültür varlığı olan Saraçoğlu’nda konut ve ticaret inşaları için sözleşme imzalanmasına tepki gösterdi.

Sinop, Türkiye

14 Eylül 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sinop’ta yapılacak nükleer santral için nihai çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunu onaylayarak “ÇED olumlu” kararı verdi.Sinop Nükleer Karşıtı Platformu üyeleri ÇED raporuna karşı dava açacaklarını açıkladı.

Köseli, Kavak/Samsun, Türkiye

20 Mayıs 2020

Samsun’da bağlı Köseli ve Karapınar mahallelerine Oyak Çimento tarafından açılmak istenen taş ocağı protesto edildi. Çevre savunucuları mücadeleye destek çağrısı yaptı.

Tekkeköy, Samsun, Türkiye

23 Haziran 2020

ZMO Samsun Şube Başkanı Çobancı, yargı kararlarına rağmen Lojistik Köy projesine TCDD’nin demiryolu bağlamak için harekete geçtiğini belirterek, “Tarım arazileri üzerinden geçecek bu projeye kimden yetki alınarak başlanmıştır?” dedi.

Çarşamba, Samsun, Türkiye

10 Mayıs 2020

Samsun İdare Mahkemeleri tarafından planları ve ruhsatı iptal edilen Oltan Köleoğlu Enerji’ye ait Çarşamba Biyokütle Enerji Santralı’nın (BES) inşaatı mühürlenerek durduruldu. Mührün kırılarak inşaat faaliyetinin devam ettiğini tespit eden çevreciler, “Hukuksuzluğa dur deyin” çağrısında bulundu.

Korgan/Ordu, Türkiye

22 Haziran 2020

Ordu'da Balamir HES için yapılmak istenen altyapı çalışmaları, izinsiz olduğu gerekçesiyle köylüler tarafından durduruldu.

Aziziye, Altınordu/Ordu, Türkiye

10 Mayıs 2020

Ordu’da Yalı Cami avlusunda yapılan bilinçsiz peyzaj çalışmaları sonrasında kuruyan tarihi Lübnan sedirinin dibine, yıkılmaması ve ayakta kalması için beton döküldü. Halk ise tarihi ağacın dibine beton dökülmesine tepkili.

Giresun, Türkiye

23 Ağustos 2020

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından yapılan basın açıklamasında, “Özellikle son yıllarda yaşanan sel felaketlerinin temel nedenleri, iklim değişikliğinden ziyade, insan kaynaklı doğa tahribatları, yanlış su politikaları ve HES’ler, plansız ve çarpık kentleşme, yetersiz altyapı ile merkezi ve yerel yönetimlerin kentleri rant politikalarına teslim etmesidir” ifadeleri kullanıldı.

Çanakçı, Giresun, Türkiye

5 Haziran 2020

Üzerinde 4 HES bunan Çanakçı deresine 5. HES’in yapılmak istenmesine Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım tepki gösterdi.

Değirmendere, Trabzon, Türkiye

17 Temmuz 2020

Trabzon’da Değirmendere ıslah edilerek dere yatağına 70 milyon TL yatırımla otogar yapılacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sel felaketlerinin sık sık yaşandığı kentte dere yatağına otogar yapacak. Konuyu gündeme getiren ve eleştiren CHP’li Meclis Üyesi Oktay Söğüt, geçen yıl haziran ayında Araklı’daki sel felaketi sonrası sekiz kişini can verdiği hatırlatarak şunları söyledi: “Bu olaydan yaklaşık bir ay sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katıldığı bir toplantıda ‘Dere yataklarındaki binalar yıkılacak’ dedi. Sanki bakanlığın böyle bir sözü ve çalışması yokmuş, sanki sık sık sağanak yağışların beraberinde getirdiği felaketleri yaşamıyormuşuz gibi Trabzon Büyükşehir Belediyesi dere yatağına yeni terminal yapma kararı almış.”

Pilarget, Balıklı/Arhavi/Artvin, Türkiye

13 Temmuz 2020

Arhavi'nin Üçırmak ve Pilarget bölgesindeki üçüncü HES için yapılacak santral binasının imarı izni Artvin Belediye Meclisinden AKP'nin oylarıyla geçti.

Cerattepe, Balcıoğlu, Artvin Merkez/Artvin, Türkiye

1 Nisan 2020

Cerrattepe'de maden sahası çalışmayı durdurmuyor.

Sivas, Sivas Merkez/Sivas, Türkiye

5 Haziran 2020

Sivas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Anadolu'nun en büyüğü olarak nitelendirilen Millet Bahçesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında hizmete açılacak.

Kangal, Sivas, Türkiye

23 Haziran 2020

Bakırtepe altın madeninin kapasite artışına gitmesi, yöre halkının tepkisine neden oldu. Köylüler, "Kapasite artışı değil maden kapansın istiyoruz" dedi.

Gökpınar Gölü, Yelken, Gürün/Sivas, Türkiye

18 Mayıs 2020

Sivas’ın Salda’sı olarak nitelenen Gökpınar Gölü’nün alt kısımlarına yürüyüş alanları ve bungalov evler yapılacak. Projeye karşı çıkan yurttaşlar Change.org’da imza kampanyası başlattı. Yurttaşlar kararın geri dönüşü olmayan zararlar getireceğini kaydederken, Vali “Turizm değeri var. Gölü daha da rahatlatacak” dedi.

Afşin, Kahramanmaraş, Türkiye

31 Mart 2020

Türkiye salgınla mücadele ederken, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde termik santral için ‘ÇED Olumlu’ kararı verildi. Projenin ÇED raporunu ise Kanal İstanbul’un da raporunu hazırlayan Çınar Mühendislik hazırladı.

Nurhak/Kahramanmaraş, Türkiye

29 Ağustos 2020

Maraş’ın Nurhak ilçesi yakınlarında işletilmek için ÇED gerekli değildir kararı alan demir-alüminyum madeni yöredeki hayvancılığı tehdit ediyor. Beş köyün ortasında yapılmak istenen maden bölgesi ormanlık ve meralardan oluşurken, bölgede 8 ay boyunca hayvancılık yapan yurttaşların 100-150 yıllık çadırlarının bulunduğu dile getiriliyor.

Kahramanmaraş, Aksu, Kahramanmaraş, Türkiye

19 Nisan 2020

Aksu çayı’na yaklaşık 48 fabrikanın atıkları denetimsiz biçimde bırakılıyor. CHP Maraş Milletvekili Ali Öztunç paylaştığı havadan çekilen görüntülerde oluşan tahribatı göz önüne koydu.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Büyükşehir Belediyesi’nin denetim görevini yapamamasını eleştiren Öztunç, bu çevre katliamının sorumluları ve görevini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında da suç duyusunda bulunacağını açıkladı.

Kozan, Adana, Türkiye

23 Ağustos 2020

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubelli Mahallesi’ndeki kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanda yangın çıktı. Aynı bölgede daha önce 5 defa daha orman yangını yaşandığı öğrenildi.

Adana, Türkiye

3 Haziran 2020

Kanser vakalarının 11 kat arttığı Adana’daki çevre örgütleri ve meslek odaları Sugözü Kumsalı’na yapılan Hunutlu Termik Santrali inşaatının bir an önce durdurulmasını istedi.

Akyatan Gölü, Karataş/Adana, Türkiye

23 Temmuz 2020

HDP Adana Milletvekilleri Tülay Hatimoğulları ve Kemal Peköz Adana’nın Karataş İlçesi’nde Yaban Hayatı Koruma Alanı ilan edilen, çeşitli hayvanların konaklama ve yumurta bırakma noktası olma özelliği taşıyan Akyatan lagününün hemen bitişiğine “Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi” kurulması ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi. Projenin henüz yasaklanmadığına, uluslararası sözleşmelerle korunduğuna ve Yaban Hayatı Koruma Alanı ilan edilmiş alan olduğuna dikkat çeken vekiller yasallaşmamış projeye 1,6 milyar lira yatırım yapılmasının ne anlama geldiğini, yatırımı kimlerin yaptığını ve halkın görüşünün alınıp alınmadığını sordu.

Tarsus, Mersin, Türkiye

3 Haziran 2020

Tarsus'ta hayata geçirilmesi planlanan Biyokütle ve Atıkların Yakılmasına Dayalı Enerji Üretim Santrali projesine karşı çıkan çevreciler düzenledikleri basın açıklamasıyla projenin doğada ve insan sağlığında yaratacağı olumsuzluklar dile getirildi.

Büyükeceli, akkuyu, Gülnar/Mersin, Türkiye

26 Haziran 2020

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Santrali inşaatına devam ettiklerini ve 2023 yılında devreye alınacağını belirtti.

Gülnar, Mersin, Türkiye

26 Nisan 2020

Adana Nükleer Karşıtı Platform, 26 Nisan 1986’daki “Çernobil faciası”nın 34. yıl dönümünde “Çernobil’i unutmadık. Nükleer santral değil, sağlıklı yaşam istiyoruz” başlıklı bir açıklama yaptı.

Yesemek, Yesemek Açık Hava Müzesi, İslahiye/Gaziantep, Türkiye

31 Ağustos 2020

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yesemek Açıkhava Müzesinin yanı başına, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı DSİ bünyesindeki müteahhit firma tarafından yapımına başlanan sulama barajına ilişkin soru önergesi verdi.

Dêrsim, Türkiye

11 Temmuz 2020

Tunceli’de dağ keçilerinin avlanabilmesi için Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından açılması planlanan ihale iptal edildi.

Kemaliye, Erzincan, Türkiye

10 Eylül 2020

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Fimar Madencilik isimli bir firmanın yetkilisi bölge halkının direnişiyle karşılaşınca tehditler savurdu. Firma yetkilisi şahıs köy halkını, “Buraya 200 tane asker yığarım” diyerek tehdit etti.

Ağıl Köyü, Kızıltepe mevkiinde başlatılan demir madeni arama faaliyetleri, Kemaliye ilçesindeki birçok köy derneği ve muhtar vekaletnamesiyle yargıya taşımasına rağmen Fimar Madencilik şirketi faaliyetlerine devam etti.

Pulur, Ovacık Munzur Gözeleri, Ziyaret, Ovacık/Tunceli, Türkiye

14 Ağustos 2020

Dersim'in Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri'nde yapılan ve bölgede yaşayanlara bölge halkına ve sivil toplum kuruluşlarına danışılmadan hazırlanan peyzaj projesine karşı çıkan yurttaşlar, bölgede eylem ve açıklama yaparak seslerini duyurmak istemişti. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde yapılan basın açıklamasına katılan yurttaşlara “1593 sayılı kanunun 282. maddesine göre alınan pandemi tedbirlerine uymamaktan” 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Munzur Gözeleri ovacık, Ziyaret Köyü Yolu, Ziyaret/Ovacık/Tunceli, Türkiye

15 Eylül 2020

Dersim belleğinin yok edilmemesi gerektiği vurgulanan deklarasyonda, "Çalışmanın durdurularak demokratik bir yol-yöntem izlenerek bilim insanlarının, halkın, demokratik kitle örgütlerinin, inanç-kanaat önderlerinin fikirleri alınarak bir tartışma süreci üzerinden sit alanına dokunulmama ve sit alanının doğal dokusunun korunması şartıyla bilimsel bir çalışmanın ortaya çıkarılması gerekmektedir" denildi.

Kars, Kars Merkez/Kars, Türkiye

26 Haziran 2020

TOKİ, Kars’a 10 milyon liraya millet bahçesi yapacak.

Altyapı ve çevre düzenlemesi işi ihalesini tamamlayan TOKİ Kars'a 10 milyon liraya millet bahçesi yapacak.

Sarıkamış, Kars, Türkiye

16 Mayıs 2020

Çekyalı şirket Energo Pro ile Bilsev Enerji Üretim A.Ş. tarafından yapılan Karakurt Barajı ve Hidroelektrik Santral (HES) projesi nedeniyle Kars Sarıkamış’daki Karakurt köyü sular altında kaldı. Yükselen su köyün giriş çıkışlarını kapattı, köylüler mahsur kaldı. Evleri sular altına kalan köylüler, çatılara çıkmak zorunda kaldı. Mezarlıkları da sular altında kalan köylüler mezarları taşımaya başladı.

Ağrı Dağı Milli Parkı, Karagüney/Iğdır Merkez/Ağrı, Türkiye

15 Ağustos 2020

Ağrı Dağı'na Türkiye'nin dört bir yanından gelen dağcılar, tırmanış yapıyor. Tırmanış sırasında yanlarında getirdikleri çöpler ise kamp alanlarına atılıyor.

Bir yurttaş tarafından kayda alınan görüntülerde Ağrı Dağı’nın 4 bin 200 metre yüksekliğindeki kamp alanının ve dağın eteklerinin adeta bir çöpe döndüğü görüldü.

Hani, Diyarbakır, Türkiye

28 Ağustos 2020

Diyarbakır'ın Hanı ilçesinde bulunan 400 yıllık tarihe sahip Gabon Köprüsü, Karayolları'nın yol genişletme çalışması sebebiyle kepçeyle yıkıldı.

Diyarbakır Mimarlar Odası Twitter hesabından olayın videosu paylaşılarak, "KEPÇEYLE TARİHİ YIKIM! Diyarbakır Hani ilçe sınırlarında yer alan tarihi Gabon Köprüsü, Karayollarının yol genişletme çalışması adı altında yıkıldı" ifadeleri kullanıldı.

Yenişehir/Diyarbakır, Türkiye

31 Temmuz 2020

Alanın yapılaşmaya açılması hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Diyarbakır Şube Başkanı Samed Ucaman, yerleşkede bulunan binlerce ağacın kesilip tescilli yapıların yıkıldığını kaydederek, bunun devamı olarak yerleşke içerisinde bulunan 3 bin 500 ağaç için de yıkım kararının çıkarıldığını ve bunun işleme konulduğunu belirtti.

Hasankeyf, Batman, Türkiye

10 Haziran 2020

12 bin yıllık tarihi Hasankeyf’in son hali büyük tepki topladı. Yönetmen Hasan Söylemez’in paylaştığı fotoğrafta Hasankeyf’in suyun yanı sıra betona da gömüldüğü görülüyor.

Cudi Dağı, Bozalan/Cizre/Şırnak, Türkiye

30 Ağustos 2020

Cudi Dağı’nda dün gece çıkan yangın giderek yayılıyor. Köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı müdahale ise yetersiz kalıyor.

Van Gölü, Türkiye

16 Eylül 2020

Van Gölü’nde, küresel iklim değişikliği ve hava şartlarına bağlı olarak son yıllarda önemli oranda su kaybının yaşanması yöre halkını endişelendiriyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak göldeki su seviyesinde geçmişteki gibi yükselmelerin yaşanmayacağını söyledi. Alaeddinoğlu tam aksine önümüzdeki 50-100 yılda gölün alanının giderek küçüleceğini aktardı.

Hakkâri Merkez/Hakkari, Türkiye

28 Ağustos 2020

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 68 ildeki 766 bölgede maden ruhsatı verilmesi için 24 Ağustos’ta ihale süreci başlattı. Hakkari merkez, Yüksekova ve Derecik ilçelerinde bulunan Cilo Sat Gölleri, Govend Dağı, Korgan Köyü, Ördekli (Kotranis) Köyü’ndeki vadi ve Nebirnav Yaylası da söz konusu bölgeler arasında yer alıyor.

Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ve kent turizminde önemli bir yere sahip olan bölgelerde maden çıkarılmasına izin verilmesi ise tepkiyle karşılandı. Turizmciler, dağcılar ve kenti gezmek için gelen turistler durumu "felaket" olarak yorumladı.

Yüksekova, Hakkari, Türkiye

19 Eylül 2020

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAGEP), Hakkari merkez, Yüksekova ve Derecik ilçelerinde bulunan 5 bölgede maden ruhsatı için ihale süreci başlattı. Yüksekova'daki Cilo Sat Gölleri ve Korgan Köyü, Derecik'teki Govend Dağı ile kent merkezine bağlı Ördekli (Kotranis) Köyü vadisi ve Nebirnav Yaylası'nın maden bölgesine çevrilmek istenmesine karşı tepkiler sürüyor.