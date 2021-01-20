İnşaat sektörü yeniden ivme kaybetmeye başladı

20 Ocak 2021 Çarşamba, 10:22

Türkiye ekonomisi ve istihdamının temel dinamiklerinden inşaat sektörü, hükümetin pandemi döneminde hayata geçirdiği kredi destek paketleri, gerileyen faiz oranları ve konut satışlarındaki güçlü artışla üçüncü çeyrekte %6.4 büyüme kaydetmiş; yarım kalan projeler açılan kredi muslukları sayesinde tamamlanarak firmalara nakit girişi sağlanmıştı.

FAİZLER 2021 PERFORMANSINI BELİRLEYECEK

Sektör temsilcilerine göre, destek paketlerinin sona ermesi, Merkez Bankası'nın 2021'in önemli bir bölümünde yüksek politika faizi uygulayacağı öngörüsü ve kredi faizlerinde beklenen yüksek seyir sektörün 2021 performansını sınırlayacak.

İnşaat sektörünün 2020'de düşük faizli destek kredilerinden önemli ölçüde yararlandığını ancak bu elverişli ortamın sona erdiğini belirten İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Başkanı Tayfun Küçükoğlu, "Yeni kredi kullanımları inşaat sektörü ve müteahhitlik kesimini mali açıdan önemli ölçüde rahatlattı. Buna bağlı olarak faaliyetler canlandı ve mevcut işlere hızlı bir geri dönüş yaşandı. Ancak bu etki yılsonuna kadar sürdü. Sıkı para politikası uygulaması ile kredi büyümesi de genel olarak yavaşlıyor" dedi ve ekledi:

"Merkez Bankası'nın 2021'in önemli bir bölümünde yüksek politika faizini koruyacağı öngörülüyor. Buna bağlı olarak konut kredisi ve TL ticari kredi faiz oranlarının da yüksek kalması bekleniyor. Dolayısıyla sıkı para politikası ve yüksek faizlerin inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinin 2021 yılı performansını sınırlaması söz konusu."

BDDK verilerine göre; hükümetin kredi destek paketlerini devreye aldığı Nisan'dan Kasım sonuna kadar inşaat sektörüne kullandırılan nakdi krediler 49 milyar lira arttı. Sektörün toplam kredileri Kasım sonu itibarıyla 284.13 milyar liraya ulaştı.

Stratejist ve ekonomi danışmanı Can Fuat Gürlesel, "İnşaat sektörünün mali yapısı çok bozulmuştu... Kur artışı da sektörün mali yapısı ve ödeme kapasitesini daha da bozan bir etki içindeydi" dedi ve ekledi:

"Covid 19 nedeniyle verilen destek kredileri sektörün imdadına yetişti...Konut satışları da pozitif destekledi. İnşaat sektörü yarım kalan işlerine hızla geri döndü. Destek kredileri olmasa inşaat sektörü muhtemelen 3. çeyreği de daralma ile kapatacaktı."

TÜİK verilerine göre, inşaat sektörü 2020 3. çeyrekte %6.4 büyürken; 2019 yılında Türkiye GSYH'sında %5.4 olan payı da, 2020'nin ilk dokuz ayı itibarıyla %5.7'ye yükseldi.

Nisan'da 1.25 milyon olan sektör istihdamı da son TÜİK verilerine göre Ekim itibarıyla 1.75 milyona yükseldi.

FİNANSMAN KOŞULLARI 2021'İ DESTEKLEMİYOR

2020 sonlarından itibaren ise bu tablonun bozulmaya başladığını belirten Gürlesel, "Mevcut işler gerilemeye başladı. Mevsimselliğin de etkisiyle önümüzdeki birkaç ay işlerin daha da yavaşladığı bir döneme gidiyoruz. Kapatma ve kısıtlamalar ilk çeyrekte inşaat işlerini düşürecek. Kredi faizleri ve konut kredi faizleri de inşaat sektöründe büyümeyi destekleyecek olmaktan çıktı. Yani finansman tarafında da 2021'i çok fazla destekleyecek koşullar yok" dedi.

İMSAD raporuna göre, Aralık ayında inşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri bir önceki aya göre 5.9 puan geriledi. Mevcut işlerin seviyesi de bir önceki aya göre 11.3 puan düştü.

Ucuz kredi ortamından yararlanan şirketlerden biri olan Torunlar GYO'nun CFO'su İsmail Kazanç da, "Kredilerden biz de yararlandık. Tüm bilanço fonlanmadı ama o günkü ihtiyaçlarımızı karşıladık" dedi ve ekledi:

"Hükümet reel faizi eksiye çevirecek tercihlerde bulundu. Bankalar kredi yarattı...Ama bu imkanlar kısa süreli oldu. Bu şartlar değişti. Aynı tempo ile devam edecek bir durum yok. Projelerini tamamlayan firmalara baktığımızda büyük bir yeniden ruhsat, iskan alma motivasyonu yok."

Finansman maliyetlerindeki hızlı artış, yükselen inşaat maliyetleri ve talepteki dalgalanmanın yanı sıra, pandeminin vurduğu ofis ve AVM yatırımları nedeniyle yeni projelerin planlandığı şekilde ilerleyemediğini belirten Kazanç, "2021'in ikinci yarısının daha iyi olacağını düşünüyoruz. İkinci yarıda baz etkisiyle enflasyon düşecek. Faizlerde de ikinci yarı düşüş öngörüyoruz" dedi.

SEKTÖR DESTEK BEKLİYOR

İnşaat firmalarının hükümetten sektöre yönelik yeni destek talepleri bulunurken, Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, "Hükümetin iç piyasaya yönelik alacağı önlemler ve vereceği destekler piyasadaki gidişatı tanımlayacak" dedi.

Akkuş Grup Başkanı Abdülkadir Akkuş da, "Faizlerin yeniden yüzde 1'in altına indirilmesiyle şekillenecek yeni bir destek paketine ihtiyacımız var" dedi.

2020'de birinci el konutta %0.64, ikinci elde %0.74’e kadar gerileyen kredi faizleri mevcut durumda %1.35 seviyesine yükselmiş durumda. Konut satışları gerileyen kredi faizleri ve kampanyaların etkisiyle Haziran'da sert yükselmiş, Temmuz’da da tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Yükselen faizlerin etkisiyle konut kredili satışlar Aralık'ta %71 gerilemişti.

Kaynak: Reuters