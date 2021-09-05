İnşaatçıların kavgasında hükümet çareyi ihracat kısıtlamasında buldu
İnşaat sektöründe çimento kavgasına kamu ihracata kısıtlama getirerek çare arıyor. Çimentoda yüzde 200’leri bulan fahiş fiyat artışları olduğunu belirten yapı müteahhitleri ihracat kısıtlamasını olumlu bulduklarını ancak fiyatlara yansıdığını görene kadar eylemin devam edeceğini açıkladı.
İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, kamu ve çimento sektörüne masaya oturma ve çare arama çağrısı yapmış, herhangi bir adım atılmayınca 9 Eylül’de inşaatları durdurarak boykota gideceklerini duyurmuştu.
Kamu otoritelerini müdahaleye davet eden Tellioğlu, ihracat yapan firmalara fon uygulanması talebinde bulunmuştu. Tellioğlu, çimento sektörünün yüzde 90’ını 8-10 şirketin oluşturduğunu belirterek bunların yarısının da yabancı sermayenin elinde olduğunu söylemişti.
BAKANLA GÖRÜŞÜLDÜ
15 gün sürecek olan genel greve sayılı günler kala Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla iki tarafla da görüştüğünü duyurdu. Muş’un duyurusunun hemen ardından Resmi Gazete’de İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Tebliğ ile ihracatı kayda bağlı mallar listesine çimento ve klinker de eklendi. 2020’de 16 milyon 245 bin 597 ton ihracat ile 1.1 milyar dolar çimento ihracat geliri sağlayan sektörde kısıtlama başlamış oldu.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bakanlığımızca yapılan değerlendirmede, halihazırda “çimento” ihracatının kayıt altında olduğu ancak mevcut durumun inşaat sektöründe konut üretimini zorlaştırdığı da dikkate alındığında, çimentonun yanı sıra “klinker” ihracatının da takip altına alınmasının faydalı olacağı anlaşılmıştır.”
Müteahhitlerin grev kararı almadan önce yaptıkları çağrılara cevap vermeyen çimentocular, bakanlığın bu kararının ardından da bir açıklama yapmadı. Çimentocular son açıklamalarında yüzde 200’lük artışı kabul etmemiş ve inşaat maliyetleri içerisinde çimentonun payının yüzde 3 olduğunu söyleyerek grev kararında kişisel çıkarlar olduğunu belirtmişlerdi.
İNŞAATÇIDAN EK VERGİ TALEBİ
İhracata kısıtlama kararını olumlu karşıladıklarını söyleyen İMKON Başkanı Tellioğlu, eylem gününe kadar bu hamlenin fiyatlara yansımasını gözlemleyeceklerini belirtti. Fiyatlarda bir değişiklik olmadan eylem kararından geri adım atmayacaklarını söyleyen Tellioğlu şöyle konuştu:
“Bu da fiyatları düşürmezse bakanlıktan beklentimiz ihracat yapan firmalara ek vergi uygulanmasıdır. Çünkü 115 milyon ton üretim kapasitesi bulunduğunu sektör temsilcileri ifade ediyor ama üretimi bilerek düşük tutuyorlar. İhracatta önemli bir konumda oldukları için biz almasak da yurtdışına satabiliyorlar. Biz istiyoruz ki önce ülkemizin ihtiyacı uygun fiyata karşılansın. Bu nedenle de yurtdışına satışta ısrar eden firmalara ek vergi uygulansın.”
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