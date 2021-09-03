Çimentocu-müteahhit tartışmasında sonuç 9 Eylül’de iş durdurma kararı oldu

03 Eylül 2021 Cuma, 04:00

Çimentocu ile müteahhit arasındaki kavga anlaşmazlıkla sonuçlandı. Daha önce çimentoculara ve kamuya 2 Eylül tarihine kadar süre tanıyan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, dün yaptığı basın açıklaması ile 9 Eylül Perşembe gününden itibaren Türkiye çapındaki inşaatları durduracaklarını açıkladı. İş bırakmanın gerçekleşmesini beklemeyen çimentoculardan herhangi bir açıklama gelmezken 5 federasyon, 51 dernek ve 120 bin üyesi bulunan İMKON, 15 gün boyunca inşaatları durduracak.

ÇİMENTO FABRİKASI KURARIZ

Çimento fiyatlarında yüzde 200’ü bulan haksız zamlar olduğunu belirterek çimentocularla masaya oturmak isteyen İMKON Başkanı Tellioğlu, masa talebine herhangi bir yanıt alamayınca grev kararı aldıklarını açıkladı. Tellioğlu şunları söyledi:

“Çimentocular, ‘üretim kapasitesi 115 milyon ton. 80 milyon tonluk üretim var. Bazıları yurtdışına sattığımızdan dolayı tedarik sorunu yaşıyoruz’ diye açıklama yapıyorlar. Bu, yurtdışına sattığın için tedarik sorunu değildir, bu içeride üretimi kısıtlayarak fiyatı artırma politikasıdır. Bunu doğru bulmuyoruz. Ayrıca şu anda 4-5 büyük yatırımcının ilgili bakanlıklara çimento fabrikası kurmak için müracaatı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla içeride çimento üretimini karşılamada kapasite sıkıntısı varsa bu yatırımcılara izin verilerek çimento sektörünün daha da büyütülmesine tarafız. Gerekirse de çağrımız karşılık bulmazsa biz de çimento fabrikaları kurma girişimine başlayabiliriz.”

Tellioğlu, çimento fiyatlarındaki artışın konut fiyatlarına da yansıyacağını, bundan vatandaşın da zararlı çıkacağını anlattı. Sözleşmeleri sebebiyle iş bitimlerine az kalmış inşaatlar hariç diğer bütün inşaatları iş bırakmaya çağıran Tellioğlu, basın açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Kararımız Anadolu’nun bize bağlı yaklaşık 40 derneğinde uygun gören meslektaşlarımızın aynı anda tek tip afiş asılması suretiyle başlayacak. Bu bir tavsiye niteliğindedir, kimse buna mecbur değildir. 15 gün süreyle bu afişler asılacaktır. İş güvenliği tehlikesi olan yerler, sözleşmeyle kısa süre içinde işini teslim etmek durumunda olan yerler gibi yerler hariç tüm özel sektörün tamamını kapsayan kesime, iş bırakma boykot çağrısı yapıyoruz.”

EV FİYATLARINA DA YANSIR

Çimento ve demirdeki artışlar sebebiyle konut fiyatlarında yüzde 20-40 arasında değişen artışlar olduğunu söyleyen Emlakçılar Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan ise “İnşaat maliyetlerinde gerçekten büyük bir artış var. Bu 15 günlük iş durdurma eylemi ilk etapta fiyatlara yansımasa da başarılı olursa konut fiyatlarına da yansır mutlaka. Düşüş olmasa bile en azından artışın önüne geçer diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Bu tartışmaların içinde yer almak istemeyen diğer meslek örgütleri ise çimento ve demirdeki artışlardan rahatsız olduklarını dile getirirken tartışmadan memnun görünüyor. Bu grev sayesinde kamuoyunun da durumun vahametini anlayabileceğini belirten sektör temsilcileri şu anda konut satışlarının durma noktasına geldiğini ve bu durumdan kamunun da rahatsız olduğunu söylüyor. Sektör çimentoculara müdahale bekliyor.