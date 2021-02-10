‘İnşallah yolda milli uçağımıza da rastlarız’

10 Şubat 2021 Çarşamba, 11:34

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Uzay Ajansı tanıtım toplantısındaki, "Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. İnşallah Ay'a gidiyoruz" sözleri İzmir'de de yankı buldu.

AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Erdoğan’ın sözlerinin ardından sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısında 10 yıllık hedeflerimizi açıkladı. Ülkemize hayırlı olsun. Kapasitesi, vizyonu ve çapı sadece musluk takma töreni yapmaya yeten muhalefet, bu vizyonu anlayamaz" ifadelerini kullanırken, CHP'den yanıt geldi.

CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Ednan Arslan, Özalan'ın sosyal medyadaki paylaşımını alıntılayarak, "Türkiye Uzay Ajansı 13 Aralık 2018 tarihinde “Milli Uzay Programını” hazırlamak için kuruldu. İlk toplantısını 3 Eylül 2019’da yaptı. Uzun süre toplantı dahi yapmayan bir kurum, 2 yıl sonra aya inecek" ifadelerini kullandı. Twitterdaki atışmaya çok sayıda yurttaş da yorum yaparak katıldı.