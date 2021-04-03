İnsan beyni ilk kez kablosuz olarak bilgisayara bağlandı

03 Nisan 2021 Cumartesi, 12:02

ABD'deki Brown Üniversitesi'nden araştırmacılar sistemin beyin sinyallerini "tek nöron çözünürlüğünde ve tam geniş bant kesinliğinde" iletebildiğini söylüyor.

BrainGate teknolojisinin klinik denemesinde bir kişinin beyin motor korteksine bağlanan küçük bir verici yer alıyordu.

IEEE Transactions on Biomedical Engineering adlı bilimsel derginin bildirdiğine göre denemeye katılan felçli kişiler sistemi kullanarak bir tablet bilgisayar kullandı.

Katılımcılar, kablolu sistemlere benzer yazma hızlarına ve işaretleme-tıklama doğruluğuna ulaşabildi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Brown Üniversitesi'nde mühendislik alanında öğretim üyesi olan John Simeral şunları söyledi:

"Bu kablosuz sistemin işlevsel olarak altın standart kabul edilen kablolu sistemlere denk olduğunu gösterdik. Sinyaller buna uygun olarak benzer bir kesinlikle kaydedilip iletiliyor, bu da kablolu ekipmanlarda kullandığımız kod çözme algoritmalarının aynılarını kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Tek fark, insanların artık ekipmanımıza fiziksel olarak bağlanması gerekmiyor ve bu da sistemin nasıl kullanılabileceği konusunda yeni olanaklar yaratıyor."

Atılım, Elon Musk ve Facebook'un da ilgisini çeken ve hızla büyüyen sinirsel arayüz teknolojileri alanındaki en son ilerleme.

Musk, geçtiğimiz günlerde Neuralink girişiminin şimdiden bir maymun beyninde maymunun video oyunu oynamasına izin veren bir kablosuz çip test ettiğini açıkladı.

Son denemenin 35 ve 63 yaşındaki iki katılımcısı, omurilik hasarları nedeniyle felç olmuştu. Kablosuz sistemi laboratuvar yerine evdeyken 24 saate kadar sürekli olarak kullanabildiler.

Kullanımdaki görece kolaylık eğitimli bakıcıların kablosuz bağlantıları kurabilmesini sağlıyor, bu da pandeminin katılımcıların evlerini ziyaret etmeyi imkansız kıldığı koşullarda dahi çalışmanın devam edebileceği anlamına geliyor.

Brown Üniversitesi'nde mühendislik profesörü olan ve BrainGate klinik deneyine öncülük eden Leigh Hochberg şöyle konuştu: