İnsan Hakları İzleme Örgütü: Navalni’nin mahkumiyeti Rusya’nın muhaliflere yönelik baskısını yansıtıyor

23 Mart 2022 Çarşamba, 11:47

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin mahkum edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Navalni’nin uydurma suçlarla mahkum edilmesi, Rus hükümetinin muhalefete ve ifade özgürlüğüne yönelik yoğun baskısını yansıtmaktadır” dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Navalni aleyhindeki son karar, adaletin bir başka alay konusu olmuştur. Görünüşe göre bu karar, yalnızca Navalni'yi susturmayı değil, aynı zamanda Rus sivil toplumuna ve Kremlin'in politikalarına karşı durmaya cesaret eden herkese bir uyarı olarak hizmet etmeyi amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

OCAK 2021’DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Ağustos 2020’de uçakta zehirlendiği iddialarının ardından Almanya’da tedavi altına alındı. Ocak 2021’de ise Rusya’ya döndükten hemen sonra gözaltına alındı. Bir yıldan fazladır tutuklu olan Navalni, dün, Rus mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık ve mahkemeye itaatsizlikten hüküm giyerek 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEPKİ GÖSTERDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu kararın ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Rus yetkililer gerçeği söyleyenleri susturmak amacıyla aktivist Aleksey Navalni'yi asılsız suçlamalardan bir kez daha mahkum etti. Navalni derhal serbest bırakılmalı ve Kremlin bağımsız sesleri bastırmaya son vermeli” çağrısında bulunuldu.