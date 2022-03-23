İnsan Hakları İzleme Örgütü: Navalni’nin mahkumiyeti Rusya’nın muhaliflere yönelik baskısını yansıtıyor
Rus muhalif lider Aleksey Navalni, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, karara tepki göstererek "Bu karar, Rusya'nın muhaliflere yönelik baskısını gözler önüne seriyor" dedi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin mahkum edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Navalni’nin uydurma suçlarla mahkum edilmesi, Rus hükümetinin muhalefete ve ifade özgürlüğüne yönelik yoğun baskısını yansıtmaktadır” dedi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Navalni aleyhindeki son karar, adaletin bir başka alay konusu olmuştur. Görünüşe göre bu karar, yalnızca Navalni'yi susturmayı değil, aynı zamanda Rus sivil toplumuna ve Kremlin'in politikalarına karşı durmaya cesaret eden herkese bir uyarı olarak hizmet etmeyi amaçlıyor” ifadelerini kullandı.
OCAK 2021’DE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Ağustos 2020’de uçakta zehirlendiği iddialarının ardından Almanya’da tedavi altına alındı. Ocak 2021’de ise Rusya’ya döndükten hemen sonra gözaltına alındı. Bir yıldan fazladır tutuklu olan Navalni, dün, Rus mahkemesi tarafından nitelikli dolandırıcılık ve mahkemeye itaatsizlikten hüküm giyerek 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEPKİ GÖSTERDİ
ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu kararın ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Rus yetkililer gerçeği söyleyenleri susturmak amacıyla aktivist Aleksey Navalni'yi asılsız suçlamalardan bir kez daha mahkum etti. Navalni derhal serbest bırakılmalı ve Kremlin bağımsız sesleri bastırmaya son vermeli” çağrısında bulunuldu.
Video Haberler
- 'Daha büyük zamlar gelecek'
- Asansörde mahsur kaldılar: Duvarı kırdılar
- Irmağa düşen yaralı karacayı kurtarıp, omzunda taşıdı
- Yaşlı kadını araca almayan taksiciler için karar
- Çernihiv’de köprü havaya uçuruldu
- FETÖ zanlılarına limandan kaçarken suçüstü
- Çoraplara sarılı onlarca silah!
- Kadınhanı'nda kavga: 3 ölü
- Bir dokunduk, bin ah işittik!
- Süleyman Soylu hakkında kritik iddia
En Çok Okunan Haberler
- Yaşlı kadını araca almayan taksiciler için karar
- İBB İstanbulkart'ta usulsüzlüklere karşı harekete geçti
- Çernihiv’de köprü havaya uçuruldu
- Deprem'de hasar gören İBB binasının akıbeti belli oldu
- Tapu anlaşmazlığında '150 milyonluk vurgun' iddiası
- 'Anne Frank İhaneti' adlı kitap piyasadan çekildi
- 'Ormana meşalelerle girmeyelim'
- Çin’de düşen yolcu uçağının kara kutusu bulundu
- Bakanlıktan 'kırmızı et zammı' açıklaması
- Şüpheli Rusların sınır dışı edilmesi isteniyor